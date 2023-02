Noha a legtöbb szó természetesen az ökölvívókról esik a Debrecenben zajló 67. Bocskai Emlékverseny kapcsán, nem szabad azonban elfeledkezni a többiekről sem. A szakemberek, az edzők, az orvosi stáb, a bírók vagy épp a szurkolók is sokat tesznek azért, hogy ilyen színvonalas viadalt rendezhessenek évről évre az Oláh Gábor utcai Sportcsarnokban.

Árgus szemekkel figyeli az eseményeket Szűcs Veronika is, akit a világ egyik legjobb, ha nem a legjobb női ökölvívóbírójaként tartanak számon. Az 1996-ban, 54 kilogrammban magyar bajnoki címet szerző hölgy aktív sportolói karrierje után is maradt a ring közelében, több száz mérkőzésen bíráskodott már pontozóként vagy mérkőzésvezetőként.

Szűcs Veronika több mint két évtizede bíráskodik, és képviseli Magyarországot rangos külföldi versenyeken, vezetett Eb-, vb-, WSB-, sőt olimpiai döntőt is. Legutóbb, januárban Thaiföldön, az Ázsia-bajnokságon is részt vett, ráadásul az a megtiszteltetés érte, hogy a megnyitóünnepségen a bírókat képviselve elmondhatta az eskü szövegét.

Győzzön a jobb!

– Minden évben itt szoktam lenni a Bocskain, ha csak nincs valamilyen egyéb más nagy verseny, ahova meghívnak. Nagyon jó a színvonal, számomra is meglepetés volt, hogy idén három ring van felállítva. Igaz, mivel jövőre olimpia, így érthető a nagy indulói létszám, minél többet szeretnének versenyezni a bokszolók.

Úgy látom, a nézők is ki vannak szolgálva, parázs összecsapásokat hoz minden nap. Bár sok mérkőzés van, számomra ez nem megterhelő, 1997-ben tettem le a bírói vizsgát, sok mindent megéltem már a ringben, hozzá vagyok szokva az ilyen feszített tempóhoz. 2010 óta vagyok a legmagasabb bírói minősítésben, a háromcsillagos kategóriában.

Szinte mindent elértem, amit itt el lehet, vezettem több világbajnoki döntőt, WSB-finálét, illetve a 2012-es olimpián is megkaptam az aranycsatát, ennek ellenére számomra ez még mindig kihívás, a mai napig várakozásokkal telve megyek fel a ringbe. Bár fiatal vagyok, rutinosnak számítok, bízom benne, vár még rám jó pár nagy csata, akár olimpiákon is – mondta el érdeklődésünkre Szűcs Veronika, akitől azt is megtudtuk, hogy a bíráskodásból nem lehet megélni, így civil szakmája is van, titkárnőként dolgozik egy nagyvállalatnál.

Szűcs Veronikát a legmagasabb szinten jegyzik

Forrás: KSZD

Ugyan már 2023-at írunk, még mindig nem annyira jellemző, hogy hölgyek vezessenek bokszmeccseket. Érdeklődtünk, Veronika tapasztalt-e valaha valamilyen negatív dolgot az évek során. – Annak idején, mikor elkezdtem bíráskodni, és nőként belecsöppentem egy férfias szakmában, éreztem, hogy néha furcsán néztek rám, hogy mit keresek én itt, de miután hazai és nemzetközi szinten is bizonyítottam, ez hamar elmúlt.

Mivel magam is versenyző voltam, nagyon neutrálisan fogom fel a bíráskodást, attól még, hogy valakinek komoly múltja van, nem fogom őt kihozni győztesnek, muszáj semlegesnek lennünk, győzzön a jobb, azt kell nézni, az adott összecsapáson ki nyújt többet.

Azt hiszem, miután a szakma látta, miként állok hozzá ehhez, még elfogadóbb lett velem szemben – fogalmazott a rutinos bíró. Megtudtuk azt is, bíráskodás neki hobbi, él hal az ökölvívásért, a ringben érzi igazán jól magát, ott találta meg a helyét. Korábban sokszor érezte meccs közben, hogy ő is szívesen beszállna bokszolni, de ma már nincs ez benne. Az is kiderült, mindkét nemnek szeret meccset vezetni, ugyanakkor számára a csúcsot egy szupernehézsúlyú férfi vb- vagy olimpiai döntő jelenti.

Igaz, a bokszolók egymást püfölik a kötelek között, a bíróknak sem árt résen lenni, mert ők is kaphatnak, ha nem figyelnek, vagy nem elég gyorsak. Szűcs Veronikával is megesett már, hogy megsuhintották. – Anno egy külföldi WSB-mérkőzésen, mikor még öt menet volt, és mint a profiknál, mi is hozzáérhettünk az öklözőkhöz, olyan nagy hangzavar uralkodott a csarnokban, hogy az egyik bokszoló nem hallotta a csengőt, így megérintettem, és bár nem szándékosan, de megsuhintott. Szerencsére a sportolói múltamnak hála idejében hátraléptem, így az ütés éppen hogy érintett, de rosszabb vége is lehetett volna. Észnél kell lenni, itt nem babra megy a játék, van olyan kollégám, akire számolni is kellett már.

KSZD