Gulácsi Bence úgy véli, hogy a két debreceni fiatal teljes mértékben megállta a helyét a Villarreal akadémistái között, a spanyol szakemberek felől is pozitív visszajelzéseket kaptak a srácokról. Balogh T. Márkot a sajátjánál magasabb korosztályban is kipróbálták edzéseken és meccseken is. Horváth Zalán is jó teljesítményt nyújtott a mérkőzéseken, illetve mind a ketten elvégeztek egy trükkös, ügyességi feladatsort, amelyen szép eredményeket értek el.