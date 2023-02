Jó hír a technikai sportok szerelmesei számára, hogy egy új, öt fordulóból álló ralis kupasorozat debütál idén Debrecenben. A széria egyik legnagyobb hype-ja, hogy a pilóták visszatérnek a salakpályára, azaz újra lesz négykerekű száguldás a Gázvezeték utcai arénában. A versenysorozat két főszervezőjével beszélgettünk.

Pilótából főszervező

Szikszai Béla neve jól cseng a honi ralis berkekben, hiszen immár több mint két évtizede „űzi az ipart”, ráadásul nem is akármilyen szinten. A debreceni fiatalember gyerekkorában gokartozott, ezt követően – ahogy ő fogalmaz – egy „bontószökevény” Ladával került még közelebbi kapcsolatba az autóversenyzéssel, a későbbiekben pedig már BMW-sként raliban és ralikrosszban is megnyert minden kategóriát, ahol elindult. Bészi – ahogy a belsős körökben becézik a versenyzőt – legkiemelkedőbb eredménye egy Európa-bajnoki futamgyőzelem. Az elmúlt év nagy változást hozott Szikszai Béla életében, ugyanis már nemcsak pilótaként, hanem versenyszervezőként is letette a névjegyét.

Adta magát a helyzet

– Barátommal, Hunyadi Zolival régi álmunk volt egy ralisorozat közös szervezése, aminek az alapjait tavaly tettük le. Az első verseny egy véletlen során jött létre: üzleti ügyben tárgyaltam az Auchan egyik illetékesével, s bár a biznisz nem jött létre, tudták, ki vagyok, s megkértek, állítsuk ki a versenyautómat.

Akkor volt lehetőségünk pár próbakört tenni a parkolóban, s innen jött az ötlet, hogy rendezzünk egy szlalomversenyt.

Zolinak több mint tízéves rutinja van az autós rendezvények szervezésében, én belülről láttam, hogyan működnek a dolgok ralis körökben, így adta magát a helyzet, s nagy lelkesen belevágtunk. Aztán akkora sikere lett a debütáló rendezvénynek, hogy még egyet kellett szerveznünk, ami szintén remek visszhangot kapott a versenyzőktől, a közönségtől és a hipermarket vezetésétől, így szinte kötelező volt, hogy idén is megrendezzük a szlalomversenyeket a parkolóban – mesélte Szikszai Béla, akinek társa kitért arra, hogyan lett a két viadalból ötfordulós kupasorozat 2023-ra.

Hunyadi Zoltán és Szikszai Béla

Forrás: Boros Norbert

Három helyszín, öt verseny

– Igazából akkor dőlt el, hogy sorozat lesz a versenyekből, amikor sikerült megegyeznünk a Perényi Pál Salakmotor Stadion üzemeltetőjével. Ugyanis komoly vágyunk, határozott célunk volt, hogy a körversenyt négy év kihagyás után visszavezessük Debrecen véráramába. A salakoválos száguldás mindig is nagy népszerűségnek örvendett a cívisvárosban, s ezt a hagyományt akartuk újjáéleszteni. Szerencsére megegyezés született, így idén március 12-én újra salakshow-t láthat a nagyérdemű, sőt ősszel is lesz még egy viadal a Gázvezeték utcán. A két-két salakos és auchanos szlalomverseny mellett még egy viadalunk lesz. A tavalyi sikeres rendezésünk után meghívást kaptunk a Campus Rádióba, aminek apropóján Antal Arnold, a Debrecen Drive egyik szervezője felvetette, hogy milyen jó lenne, ha ezen az eseményen is lenne egy hasonló jellegű verseny. A beszélgetést tettek követték, a közelmúltban voltunk „pályabejáráson”, s lényegében megegyeztünk, hogy raliversenyt rendezünk a Debrecen Drive keretein belül. Így kialakult az ötversenyes versenynaptárunk, s a sorozat már névadó támogatóra is talált, így Kárai Exclusive Kupasorozat néven fut majd a megmérettetésünk. Fontos kiemelnem, hogy nemcsak versenyenként hirdetünk sorrendet a különböző kategóriákban, hanem egy összesített végeredményünk is lesz, aminek a legjobbjait egy díjátadó gálavacsora keretében jutalmazunk az év végén – fogalmazott Hunyadi Zoltán.

BN