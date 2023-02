A Különleges Akadémia programja, amely az országban egyedülálló kezdeményezés, arra hívja fel a figyelmet, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek, fiatalok életében milyen minőségi változást hoz a valódi sportolói lét. Dzsudzsák Balázs, a DVSC csapatkapitánya szívesen áll nemes ügyek mellé, ezért személyesen vesz részt az edzésen február 9-én 14 órakor a debreceni DVSC Labdarúgó Akadémián – tudatta keddi közlésében a Különleges Akadémia.

Az akadémián hetente két alkalommal edzenek a sajátos nevelési igényű sportolók. A játékosokat tapasztalt pszichológusok, gyógypedagógusok, testnevelő szakemberek, valamint futball edzők segítik hozzá ahhoz, hogy a sport által fejlődjenek és sportolókká váljanak. A szakemberek számára is meglepően rövid idő által érnek el nagy fejlődést a program résztvevőinek és családjaik mindennapjaiban.

Az sni-s fiatalok előtt elérhető sport lehetőségek korlátozottak. A DVSC és Debreceni Sportcentrum ehhez a fontos és szép elképzeléshez biztosít támogató és ideális körülményeket.

– Ez nem olyan, mint egy sima fociedzés. Attól sokkal több minden résztvevő számára. Legyen az gyerek, segítő szakember, edző. Itt apró örömök, mosolyok is hatalmas lépésnek számítanak. Nem hasonlítanak senkit senkihez, nincsenek irreális elvárások. Ez egy szuper lehetőség minden gyereknek, hogy közösségben legyen, hogy mozoghasson, hogy fejlődhessen, új emberekkel találkozhasson, hogy részese legyen egy szuper közösségnek. Gyermekem a DVSC Különleges Akadémián barátokat szerzett, sokkal nyitottabb lett és a kommunikációja is sokat fejlődött. A rendszeres mozgás testileg és lelkileg is pozitív hatással van rá – fogalmazott az egyik sportoló édesanyja.