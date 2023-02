Folytatódott az Erste Liga a DEAC számára, az egyetemi klub péntek este az Újpestet fogadta. Mint azt a bajnokság hivatalos honlapján megjelent beszámolóban írták, álmoskásan indult a találkozó, mindkét hálóőr bemutatott néhány könnyebb védést, a kapuk viszont nem forogtak veszélyben. Később is mezőnyjáték vált fajsúlyossá, az állóvizet Szoszunov egyéni akciója, majd Kovács Sebestyén és Balogh veszélyes kontrája kavarta fel némiképp. A lila-fehérek két ízben is emberfórban támadhattak az első harmadban, mindkét előnyös szituációban veszélyesen forgatták a pakkot Benkék, de így is 0-0-s eredménnyel vonulhattak pihenőre a csapatok.

A fordulást követően rögtön az Újpest rendezett tűzijátékot a hajdúsági ketrec előtt, Hetényi eszén azonban nem lehetett túljárni. A játékrész derekán Versich lőtte a korongot Rajna mamutjára, a kipattanót Sági szúrta rá, néhány centi viszont hibádzott. A találkozó ezen szakaszán a hazaiak vették át a kezdeményezést, György József tanítványai több veszélyes helyzetet kialakítottak, a góllövő-ütőjét végül Izacky találta meg: Novotny szerzett vissza egy korongot a semleges zónában s vágtatott be egyedül a támadó harmadba, egy keresztpasszal pedig helyzetbe hozta a hosszún érkező honfitársát, aki könnyedén értékesítette a rutinmunkát (1-0). Kereken 37 másodperc telt el, amikor is Kiss Dániel tüzelt, a pakk visszapattant a palánkról a kapu elé, egy védőjátékos sem számított erre az eshetőségre, ezért Just nézhetett farkasszemet Hetényivel, az UTE kanadai csatára pedig a felsőbe bombázott (1-1). Beindult a találkozó, kettő perccel később Mihalik kapta le a játékszert a levegőből s vezethetett egy szólót, amit a tehetséges jégkorongozó nem hibázott el (2-1). Úgy tűnt, egy időre kihajtotta magát mindkét együttes, újra leült a meccs, a döntés így az utolsó felvonásra maradt.

A záró etap Zalamaj csilingelő kapuvasával kezdődött, a 46. percben végül megszerezte a DEAC a harmadik találatát: Mihalik lódult meg, majd a túloldalon érkező Spirkóhoz fordított, a visszatérő szlovák csatár pedig futballistákat megszégyenítő módon vette át lábbal a pakkot, kicselezvén ezzel Rajnát, s húzta be az üres kapuba (3-1), majd 12 másodperccel a vége előtt Bogesic szerezte meg szezonbeli első találatát üres kapura (4-1).

A Debrecen többek között légiósaik remeklésének köszönhetően győzelmet aratott, ám a sikertől függetlenül playoff-kvalifikációra kényszerül az FTC-Telekom győzelme miatt

– hívja fel a figyelmet a beszámoló.

A DEAC vasárnap keleti rangadót játszik a harmadik helyért hajó DVTK Jegesmedvék ellen, míg az Újpest az első helyért küzdő BJAHC-ot fogadja.