Amint azt portálunk is megírta, egy vasárnap délutáni bejegyzésből arra lehetett következtetni, hogy illetéktelen kezekbe került a Debreceni VSC labdarúgócsapatának Facebook-oldala. A klub nem sokkal később hivatalosan is megerősítette, hogy a fiókot feltörték. A vicces kedvében lévő, valószínűleg Cristiano Ronaldo-rajongó hacker több posztot is közzétette azóta, azonban az uralma szerdán délután véget ért.

Az esettel kapcsolatban kerestük a DVSC-t, részükről Tóth Csaba Zsolt sajtófőnök adott a HAON-nak tájékoztatást. – A klub mindent megtett, amit ilyenkor meg lehet tenni.

Minden dokumentumot, hivatalos iratot angolul, a cégpecséttel ellátva eljuttattunk a Facebook munkatársainak, akik ezek alapján elkezdték az oldalunk helyreállítását.

Mint látható, még nem teljes a siker, de a folyamatok jelenleg is zajlanak. A lényeg, hogy aki az oldalt feltörte, már nem tud hozzáférni az adminisztrációs felülethez – árulta el.

Tóth Csaba Zsolt | Forrás: Napló-archív

A Loki nagyon fontos bajnoki mérkőzésre készül: vasárnap délután a Ferencváros látogat a Nagyerdei Stadionba. Hiába a Facebook-oldalt érintő kellemetlenség, a találkozó iránt rendkívül élénk az érdeklődés. – Többféle kommunikációs csatornánk van a közösségi médiában – nem beszélve a saját honlapunké –, ahol szerencsére ugyanúgy el tudtuk érni a szurkolókat, ahogy eddig. Ebben köszönjük szépen a helyi médiumok segítségét is! – mondta Tóth Csaba Zsolt.

BA