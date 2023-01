Az első lépés kipipálva: a Dél-Korea felett aratott 35–27-es sikerrel nyitotta szereplését a magyar férfi kézilabda-válogatott az olimpiai kvalifikációs világbajnokság csoportkörének első fordulójában, csütörtökön Kristianstadban. Látszott, hogy Chema Rodríguez csapata alaposan felkészült az ellenféléből, az első félidőben uralták a játékot Lékai Mátéék, akik a szünetben 21–11-re vezettek. A folytatásban már több hiba csúszott be magyar oldalon, de így sem forgott veszélyben Mikler Rolandék sikere, 35–27 lett a vége.

A D csoport másik összecsapásán Izland 30–26-ra tudott nyerni Portugália ellen. A magyarok, akik a legjobb hét közé szeretnének bejutni, legközelebb szombaton 20.30-tól az izlandiakkal mérkőznek meg (Tv: M4 Sport).

Nem igazi értékmérő

Lapunk a válogatott egykori ikonikus irányítóját, dr. Süvöltős Mihályt kérte fel egy kis esélylatolgatásra a vb kapcsán. – A Dél-Korea elleni meccs nem volt igazi értékmérő, ellenfelünk bár gyors kézilabdát játszik, összességében még nem áll össze a játékuk. Sok labdát eladtak, lábhoz passzoltak, minden téren föléjük nőttünk, nagyképűség nélkül mondhatjuk, hogy ebből az összecsapásból nem szabad messzemenő következtetéseket levonni, ez kis túlzással betudható egy jó kis edzőmeccsnek, de számunkra csak most kezdődik igazán a torna – vélekedik a korábbi száztizennégyszeres válogatott kézis, aki szerint nem lesz könnyű elérni a magyaroknak a céljukat, vagyis hogy bejussanak a legjobb hétbe.

Dr. Süvöltős Mihály

Forrás: Napló-archív

– Megnéztem a Portugália–Izland találkozót is, kijelenthetjük, hogy nehéz lesz ellenük. Az izlandiak ahogy általában, ezúttal is kiegyensúlyozott kézilabdát mutattak, talán egy hajszálnyival erősebbek a portugáloknál, de utóbbiak is gyorsak, technikásak.

Az egyes csoportokból ugye az első három továbbjut a középdöntőbe, ez biztosan meglesz, de hogy a továbbiakban mire lehetnek képesek a mieink, azt nem tudnám megmondani.

Az évek alatt sok egylet felzárkózott az élmezőnyhöz, kapásból tudnék legalább tíz csapatot mondani, mely esélyes lehet a hétbe kerülésre. Egyértelmű, hogy a taktikánk ki van hegyezve Bánhidire, ezzel riválisaink is tisztában vannak, fel is készülnek belőle külön. Bízom benne, hogy tanultunk a tavalyi Eb-n elkövetett hibáinkból, és szép teljesítménnyel rukkolnak elő Lékaiék – fogalmazott a legendás Debreceni Dózsa legendás csapatkapitánya.

Magyarország első vébés meccsén jobbára néma csendben ültek a nézők, ami miatt meglehetősen hangulattalan volt az összecsapás. Süvöltős ennek kapcsán megjegyezte: – Ha szurkolnak, az mindig jó, akár nekünk, akár ellenünk, engem például utóbbi mindig nagyon feldobott. Meg kell tanulni kezelni azt is, ha hangzavar van, és azt is, ha csend, a játékosoknak magukra és a meccsre szabad csak koncentrálniuk, emellett persze nem lehet teljesen kizárni a külső tényezőket. Hátha az izlandiak ellen már jobb lesz a hangulat.

Süvöltős Mihály 73 éves korára sem csömört meg szeretett sportágától, folyamatosan figyelemmel követi a különböző bajnokságokat, világjátékokat, így természetesen a lengyel, svéd közös rendezésű tornát is nézi. Különösen kedveli a franciák, a spanyolok és a dánok játékát, mellette ezúttal a hollandokra is roppant kíváncsi, ahogyan Egyiptom és Tunézia teljesítményére is érdeklődően tekint.

KSZD