Tizenhárom ország több mint 400 versenyzője vett részt Szigetszentmiklóson a kétnapos Kempo Világkupán, amin 41 gyerek- és 65 felnőttcsapat képviseltette magát – közölte a Bushido Spartan Kempo Klub honlapján kedd délután.

A rendezvényen a harcos indulóknak lehetőségük volt megmérettetni magukat technikai és küzdelmi számokban egyaránt.

A technikai számokban a puszta kezes és a fegyveres formagyakorlatok soft és hard style-ban voltak a palettán, természetesen helyet kapott az utcai önvédelem is. A küzdelmi számok egészen a point sparringtól a C, B, A és pusztakezes viadalig helyet kaptak a rendezvényen. A Spartan Kempo Debrecen versenyzői gárdája idén is bravúros győzelemekkel menetelt előre, de ez nem is lehetett másként, hiszen a cél nem kisebb volt, mint zsinórban harmadjára elhozni a legeredményesebb gyerek- és felnőttcsapatnak járó kupát, ami ezen a rendezvényen fölényesen sikerült. A klub ezúttal nem csupán versenyzőket delegált, hanem hat bírót és egy szervezőt biztosított, így folyamatosan munkában voltak a két nap során, ugyanis legtöbbjük versenyzett is.