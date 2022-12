A Debreceni Egyetemen is megkezdődött a vizsgaidőszak, így a hallgatók most azért ülnek be a padokba, hogy számot adjanak a tudásukról. Ez alól pedig a két olimpiai bajnok gyorskorcsolyázó, a nemrégiben országváltást kezdeményező Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang sem lehet kivétel, akik az élsport mellett a tanulást sem hanyagolták el. A Debreceni Egyetem hallgatójaként csütörtökön több tárgyból is bizonyíthatta tudását Sanyi és Ádó - számolt be róla közösségi oldalán a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kara.

Forrás: Facebook / Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar