Emlékszünk még arra, amikor Bukarestben „25-ről” bevette a román kaput, és újra hitet adott a magyar focinak? Esetleg arra, amikor Norvégia ellen olyan beszédet mondott a csapatnak, hogy azon a bizonyos 2015-ös novemberi napon nem lett volna olyan válogatott, aki megveri hazánk fiait? A 2016-os Európa-bajnokságon való szerepléséről nem is beszélve, amikor két gólt is szerzett a későbbi győztes Portugália ellen, s a világ valaha volt egyik legjobb játékosa, Cristiano Ronaldo is annyit mondott neki meccs után, hogy „Szép munka!”. Vagy arra a pillanatra, amikor 2019-ben az új Puskás Aréna első mérkőzésén ő vezette ki kapitányként a gárdát Uruguay ellen?