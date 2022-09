Kozák Luca és Kerekes Gréta szombati 100 gátas dupla sikere – előbb nyert, utóbbi második lett mindössze két tized lemaradással – után a vasárnapi zárónapra is maradtak kiváló DSC-SI-s teljesítmények az Atlétikai Magyar Szuperliga Döntőjében. A Győri Olimpiai Sport Parkba kilátogató sportbarátok többek között azt is láthatták, hogy a kiosztott érmek közül a Debreceni Sportcentrum-Sportiskola atlétái négyet is bezsebeltek.

Koroknai Tibor igazolva klasszisát, 51.85-ös idővel utasította maga mögé a mezőnyt, és vehette át a győztesnek járó aranyérmet 400 gáton.

A rúdugró Klekner Hangának ezúttal 415 centi is elég volt ahhoz, hogy felállhasson a dobogó legmagasabb fokára.

Török Gergely 204 centin zárta a magasugrók viadalát, ezzel a 3. helyen végzett.

A hármasugró Iván Zsombor 14.63-at teljesítve vehette át a megérdemelt bronzérmet. Oláh Máté 800 méteren állt rajthoz, 1:52.44-es idővel nyolcadikként futott át a célvonalon – számolt be a Debreceni Sportcentrum oldala.

A hétvégén Debrecenben gyűlnek össze a hazánk legjobb atlétái, hiszen a Gyulai István Atlétikai Stadionban rendezik meg az Atlétikai Magyar Csapatbajnokság döntőjét.

HBN