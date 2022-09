A DVSC egy hónappal ezelőtt bejelentette a hamarosan 22 esztendős Alexandros Kyziridis szerződtetését. A görög labdarúgót elsőként a benyomásairól kérdezte a dvsc.hu. A támadó elmondta, nagyon jól érzi magát a DVSC-nél, és nem gondolta, hogy ilyen remek körülmények fogadják majd. – Neo (Georgios Neofytidis – a szerz.) sokat mesélt nekem a klubról, ő is abszolút támogatott abban, hogy a cívisvárosba igazoljak. Nem bántam meg a döntésemet – fogalmazott.

Kyziridis két mérkőzésen lépett eddig pályára, a Zalaegerszeg és a Fehérvár elleni találkozón is egy kényszerű csere után kapott lehetőséget.

Felidézte, a ZTE elleni összecsapáson kicsit ideges volt, a Fehérvár ellen viszont már sokkal jobban alakult minden. Kiemelte, ha megtalálja a pályán a helyét, élvezi a futballt, és utóbbi találkozón ez sikerült is. – Sok jó futballista alkotja a keretünket, de hatalmas élmény számomra olyan labdarúgóval egy gárdában játszani, mint Dzsudzsák Balázs, akit senkinek nem kell bemutatni, fantasztikus karriert futott be. Azt gondolom, egy-két mérkőzés kivételével jól játszottunk az eddigi bajnokikon, ám nem jöttek az eredmények, a Fehérvár ellen viszont minden remekül alakult – mondta. Szerinte fantasztikus hangulat uralkodott a Nagyerdei Stadionban, a szurkolók maximálisan támogatják a csapatot. Kyziridis bízik benne, hogy egyre több meccsen tudnak győzni, és akkor a stadion is tele lesz. – Az az álmom, ha körbenézek a pályáról, mindenhol szurkolókat látok majd – jelentette ki.

Elmondta, sok nehézséggel találkozott már karrierje során, de a legfontosabb számára, hogy most boldog a DVSC-nél. – Csak az lebeg a szemem előtt, hogy gólokkal és gólpasszokkal segítsem a csapatot, és persze jó lenne, ha elkerülnének a sérülések – fogalmazott, hozzátéve, Georgios Neofytidis-szel sok időt tölt, valamint barátnőjével (aki hamarosan a felesége lesz) szeret a városban vacsorázni.