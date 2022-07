Nagy jövés-menés nem lesz a nyáron a DEAC női futsalcsapatánál, ami érthető, hiszen 2021 után 2022-ben is összejött a duplázás, ám némi vérfrissítés azért várható. Korábban már kiderült, hogy a magyar válogatottban 48 mérkőzésen szereplő Csepregi Gabriella a debrecenieknél folytatja a pályafutását, most pedig az is hivatalossá vált, hogy Anasztázia Dmitrijenko is hajdúságiakat erősíti legalább egy évig. A 23 esztendős ukrán játékos eddig csak hazájában szerepelt, legutóbbi állomáshelye a Budstar volt.

– A háború miatt márciusban Kijevből Debrecenbe költöztem, különböző okok miatt eleinte nehezen ment a beilleszkedés, de Üveges Katalin rengeteget segített abban, hogy minél otthonosabban érezzem magam, amiért hálás vagyok – elevenítette fel a gárda honlapját a kezdeti nehézségeket a játékos. – Kata mellett a klub dolgozóit szintén ki kell emelnem, mivel egy nehéz időszakot igyekeznek megkönnyíteni nekem.

Fél éve élek már itt, és nagyon megkedveltem a várost, amely ugyan nem nagy, de akadnak bőven szép helyek.

Erős együttesnek tartom a DEAC-ot, nem véletlenül nyerte meg a bajnokságot és a Magyar Kupát idén, abban bízom, hogy a következő idény hasonlóan sikeres lesz, azt megígérhetem, hogy minden mérkőzésen a maximumot fogom nyújtani ezért. A csapattársaim kedvesen fogadtak, sokat tettek azért, hogy minél hamarabb felvegyem a fonalat. A keret összes tagját kiváló játékosnak tartom, így az edzéseken is sokat fejlődhetek. Mivel csak néhány szót tudok magyarul, ez olykor gondot okoz, de angolul megértetem magam. Tíz éve futsalozom, a Belichanka tagjaként háromszor lettem ukrán bajnok, aztán néhány amatőr kijevi klubban szerepeltem, 2021-ben pedig a Budstarhoz igazoltam, amelynek az edzője, Alexander Ratics intézte el, hogy Debrecenbe jöhettem, ezt pedig ezúton is szeretném megköszönni neki – nyilatkozta Anasztázia Dmitrijenkó.

HBN