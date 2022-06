Sok a kérdőjel a Debrecen játékoskerete kapcsán, több meghatározó futballista ugyanis szabadon igazolhatóvá válik június 30. után, hívja fel a figyelmet csütörtöki cikkében a Nemzeti Sport online kiadása.

Mint ismert, új tulajdonosi kör állt a DVSC mögé, az igazgatótanács új elnökének Ike Thierry Zaengelt választották, a cégvezető (a futballklub korábbi ügyvezetője) Makray Balázs lett, míg a következő idényben Joao Janeiro irányítja vezetőedzőként az előző bajnokság hetedik helyezettjét – ám, mint azt a lap írja, talán még ő sem tudja, mekkora változások várhatók a keretben.

A támadósorból Tischler Patrik már korábban Budafokra szerződött, az érkezők oldalán egyelőre Meldin Dreskovics, Ante Erceg és Christian Manrique neve szerepel.

A Transfermarkt adatai szerint hét futballista szerződése is lejár a hónap utolsó napján, így Tomás Kosicky, Poór Patrik, Korhut Mihály, Varga József, Dzsudzsák Balázs, Ugrai Roland és Pávkovics Bence egyaránt ingyen távozhat – azt már korábban bejelentették, hogy utóbbi két játékos a következő idényben biztosan máshol szerepel.

A szurkolókat elsősorban a csapatkapitány, a 108-szoros válogatott Dzsudzsák Balázs jövője foglalkoztatja. A Nemzeti Sport információja szerint elképzelhető, hogy Debrecenben folytatja, mindenesetre néhány napon belül – hivatalos bejelentés keretében – eldőlhet az említett futballisták jövője.

Ahogy az is, visszatér-e a debreceni születésű, a DVSC-ben nevelkedett, U21-es válogatott Major Sámuel, akit a héten többször is láttak együtt edzeni a Loki első csapatával. A középpályásként és védőként is bevethető futballista 2017-ben került Debrecenből Ausztriába, öt évig szerepelt a Red Bull Salzburg utánpótlásában, januárban pedig az Admira Wackerhez igazolt. Be is mutatkozott az osztrák élvonalban, hét meccsen szerepelt, de a csapat kiesésével megszűnt a szerződése, jelenleg szabadon igazolható.