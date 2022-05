A Debreceni Egyetem férfi futsalcsapata az NB I. felsőházának kilencedik fordulójában a listavezető Haladást fogadta hétfőn este a DESOK-ban. A cívisvárosi együttesnek volt miért visszavágnia a szombathelyieknek, hiszen legutóbb a Magyar Kupa fináléjában találkozott a két gárda, akkor hiába kezdtek jól Elek Gergő tanítványai végül simán, 8–4-es sikert arattak a zöld-fehérek.

A bajnokság idei kiírásában már háromszor találkoztak a felek, az alapszakaszban kétszer, míg a rájátszásban egyszer. A Haladás mindannyiszor győzni tudott a hajdúságiak ellen, szeptemberben 3–2-re, novemberben 5–3-ra, és márciusban 4–1-re. Az egyetemisták számára komoly téttel bírt a hétfői meccs, hiszen egy esetleges kiváló hajrával még a második helyre is esély mutatkozott.

Az előjelek alapján viszont egyértelműen nem a fekete-fehérek számítottak az esélyesnek, de a vendégeknél több kulcsjátékos is pihenőt kapott, ami bizakodásra adott okot.

A találkozó első találatára a hatodik percig kellett várni, ekkor a vendégek kényszerítőztek remekül, majd Szalmás lőtt nyolc méterről erősen a bal felsőbe. Az egyenlítés is hamar érkezett, Rodrigo szerzett labdát a vendégek térfelének közepén, ezt követően estében lőtt kapura, próbálkozása pedig a jobb kapufáról vágódott a hálóba. Bő öt perccel a szünet előtt a fordítás is sikerült a debrecenieknek, egy szépen felépített látványos támadás végén Berecz Rafaelnek gurították le a játékszert, ő pedig nem hibázott nyolc méterről. Alig telt el két minutum, Berecz ismét megvillant. Egy szabadrúgást passzolt elé Thiago, az egyetemisták 27-ese pedig a felső léc alá lőtt. A hajdúságiak megállíthatatlanok voltak, a 18. percben egy sarokrúgás után Vass Ottó szinte a félpályáról lőtt a kapu bal oldalába. Még a 20. minutumban Gerencsér talált be, ezzel kialakítva a 4–2-es félidei eredményt.

Forrás: Molnár Péter

A második játékrész közepénél egymást követően kétszer talált be a vendég csapat, előbb Hajmási, majd Gerencsér. A hazaiak azonban nem adták fel, a 44. percben Thiago szerezte vissza az előnyt.

Az eredmény ezt követően nem változott, így a DEAC 5–4-re legyőzte a Haladást.

A Debreceni Egyetem futsalcsapata a bajnokság utolsó fordulójában, jövő hét hétfőn a Veszprém otthonában vendégszerepel.

Arany Balázs