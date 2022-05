Megyei II. osztály, 19-21. hely 3. forduló

Földes KSE – Nyírlugosi Iskolai CSSE 2-5 (0-4)

40 néző. Vezette: Mező S. (Vasziliu T.).

Földes: Horváth Zs. – Rusznyák Zs., Kiss Z. (Károlyi Z.), Szabó K. (Kropok D.), Orsó A., Orsó D., Vincze D., Dede I., Kemecsei B., Móda G., Papp B. (Harmati L.). Vezetőedző: Mező Bence.

Nyírlúgos: Horváth A., - Debreceni J., Debreceni Gy., Kiss R.(Küzmös Gy.), Maczó Cs.(Kupecz R.), Hamza T., Gerghel E., Juhos Gy., Pintye P., Küzmös Gy., Gerghel Gy. Vezetőedző: Juhos Gyula.

Gól: Vincze N., Móda G., ill. Hamza T. (3), Maczó Cs., Debreceni J. Jók: senki, ill. mindenki.

Mező Bence később nyilatkozik.

Juhos Gyula később nyilatkozik.

Megyei II. osztály, 19-21. hely 1. Debreceni Sport Club 3 2 1 0 16-4 10 2. Nyírlugos 2 1 0 1 5-6 3 3. Földes KSE 4 1 1 2 6-16 1

Megyei II. osztály 13-18. hely 3. forduló

Görbeházi KSE – Nagyrábé Petőfi KSE 3-2 (2-1)

50 néző. Vezette: László J. (Papp J.).

Görbeháza: Szilágyi K. - Kiss K., Toronyai L., Tóth A., Siket Gy., Szabó I., Fábián Sz., Tóth P., Ilyés Z., Pók D., Ronkovics T. Vezetőedző: Szolnoki Attila.

Nagyrábé: Jónás B. – Papp K., Sipos R., Kiss B., Szőke M., Szőke A., Szabados M., Ötvös S., Mészáros I., Sarkadi P., Kordás J. Vezetőedző: Bende Tibor.

Gól: Siket Gy. (3), ill. Szőke A. Jók: mindenki, ill. senki. Ifi: 3-5.

Szolnoki Attila: Sportszerű, kiegyenlített, jó mérkőzésen, úgy gondolom, közelebb álltunk a győzelemhez, és megérdemelten nyertünk. Ezúton is szeretnék gratulálni a csapatomnak! További sok sikert kívánok a szimpatikus Nagyrábénak!

Bende Tibor: Az elmúlt hetekben elmarasztaltam a csapatom, most viszont dicséretet érdemelnek. Fél kezdőcsapatnyi hiányzóval, a kezdőben több sérülttel vállalható produkciót raktunk le az asztalra. Sajnos két pontrúgást és egy beívelést követő hibával ugyan az eredményt elintéztük, azonban mégsem marasztalom el a játékosokat, hiszen nyomokban már hasonlított valami olyanra ez a 90 perc, amit hétről hétre elvárnék. Akkor is az én csapatom volt, amikor két évig senki nem nyert Nagyrábén, és most is az, amikor rögösebb utakat járunk. Bátran mondhatom, ahogy tavaly, úgy most is tiszta lelkiismerettel nézhetünk tükörbe. Talán vannak, akinek jelenlegi periódus jobban tetszik, de nem volt ez mindig így, és nem is tart örökké. Gratulálok az ificsapatnak a zsinórban elért harmadik győzelméhez, hogy ismét hátrányból tudtak három pontot szerezni.

Hajdúdorog SE – Báránd KSE 6-0 (4-0)

40 néző. Vezette: Pál G. (Tőkés R.).

Hajdúdorog: Kompár G. – Mondok D., Dálnoki Zs., Oláh T., Anga A., Kompár B., Franczel R., Percze N., Pogácsás J., Szojka I., Pogácsás B. Vezetőedző: Szojka István.

Báránd: Kovács B. – Kelemen T., Bodó L., Csóka G., Orbán L., Bodnár I., Mátyás A., Török Zs., Nagy Z., Kiss T., Ispán J. Vezetőedző: Bodó Lajos.

Gól: Percze N. (2), Dálnoki Zs. (2), Mondok D., Pogácsás B. Jók: mindenki ill. senki. Ifi: 5-1.

Szojka István: A mai napon az ifi- és a felnőttcsapat is jól szerepelt, ami az eredményekben is megmutatkozik. Köszönöm mindenkinek, aki kilátogatott, illetve a játékosoknak is a mai hozzáállásukat.

Bodó Lajos később nyilatkozik.

Megyei II. osztály, 13-18. hely 1. Blondy FC Esztár 5 4 0 1 9–6 12 2. Hajdúdorog SE 6 3 1 2 15–11 10 3. Görbeháza KSE 6 3 0 3 19–19 9 4. Nyíracsád Petőfi SE 5 2 2 1 13–19 8 5.Báránd KSE 6 2 1 3 14–13 7 6. Nagyrábé Petőfi SK 7 1 2 4 7–13 5

Megyei II. osztály 7-12. hely 3. forduló

Nyírmártonfalva SE – NSC SE 7-1 (5-0)

50 néző. Vezette: Zámbó T. (Kovács L.).

Nyírmártonfalva: Fekete S. – Szemán B., Kiss G. (Tóth T.), Szemán N., Szemán T. (Nagy B.), Debreceni R., Szemán B., Verdes E. (Dobrai G.), Kiss I., Jónizs A. (Vértesi N.), Ladó S. (Havrilla I.). Vezetőedző: Konyári Sándor.

Nagyhegyes: Marton A. – Bajusz R., Rapcsák L., Erdélyi Zs., Oláh S., Farkas Á., Hegedüs I., Bodnár I., Karalyos R.(Magyar L.), Kocsis D., Kis A. Vezetőedző: Magyar Lajos.

Gól: Szemán B. (2), Kiss G. (2), Vértesi N., Ladó S., Tóth T. Jók: mindenki, ill. senki. Ifi:1-3.

Konyári Sándor: Végig kontroll alatt tartottuk a mérkőzést. Az első perctől kezdve támadólag léptünk fel, aminek meg is lett az eredménye. Újra elkezdtünk hinni magunkban, visszatértünk a helyes útra.

Magyar Lajos később nyilatkozik.

Tiszacsegei VSE – Konyári SE 1-1 (0-0)

50 néző. Vezette: Kovács Á. (Papp N.).

Tiszacsege: Baranyi Cs. – Gréz K., Nagy Á., Rácz L., Budai B., Csernik J., Deli G., Balogh A., Kovács A., Csurgó Á., Simon N. Vezetőedző: Simon Zoltán.

Konyár: Nógrádi I. – Czibere D., Csuka Zs., Urbán P., Orbán A., Lakatos G., Hudák I., Erdelics G., Tamási G., Makula I., Gellén A. Vezetőedző: Czibere Tibor.

Gól: Deli G. ill. Tamási G. Jók: senki.

Simon Zoltán: Végig támadtunk a mérkőzésen. Elég volt egy védelmi megingás, hogy hátrányba kerüljünk, és sajnos nem volt szerencsénk. További sok sikert kívánunk a konyári csapatnak!

Czibere Tibor: Sajnos érezzük az esztári játékvezetői hatását a mai meccsen is. Nagyon elgondolkodik a csapat és a vezetőség, hogy folytassuk-e tovább ezt a bajnokságot. Ha mégis úgy döntünk, akkor már előre szólok a mérkőzésünkre küldött játékvezetőknek, hogy egyenlő bánásmódot szeretnénk. Hozzátéve, hogy minden hazai meccsünkön addig nem kezdődik el a meccs, amíg hat rendező nem ér ki a helyszínre, hiszen ma is csak egyetlen egy rendező jelent meg. További sok sikert kívánunk a tiszacsegei csapatnak!

Téglási VSE – Nádudvari SE 3-3

60 néző. Vezette: Gálfi F. (Darányi A.).

Téglás: Csizmár K. – Aradi L., Hernek P., Köblös L., Szabó G., Dufla D., Fejes I., Sigér S., Beszeda M., Hevesi F., Varga L. Vezetőedző: Nagy Imre.

Nádudvar: Dobi A. – Barató G., Jakab L., Székely Z., Cseke Zs., Balás V., Puskás R., Czirbusz B., Petrusz P., Czidor R., Kiss L. Vezetőedző: Gere Csaba.

Gól: Szabó G., Hevesi F., Fejes I., ill. Cseke Zs., Czidor D., Puskás R. Jók: mindenki. Ifi: 4-2.

Nagy Imre: Szerettünk volna Aradi Lajostól győztes mérkőzéssel búcsúzni. Sokat tettünk érte, de ma egy jó csapattal találkoztunk.Lalikám, örülök, hogy évekig a játékosom voltál, sok sikert kívánunk a civil életben!

Gere Csaba később nyilatkozik.

Megyei II. osztály, 7-12. hely 1. Nyírmártonfalva SE 7 6 1 0 22–8 19 2. NSC SE 7 3 1 3 12–18 10 3.Téglás VSE 6 2 2 2 17-13 8 4. Konyári SE 6 2 1 3 4–6 7 5. Tiszacsegei VSE 7 2 1 4 10-15 7 6. Nádudvar 7 1 2 4 8–13 5

Megye II. osztály 1-6.hely 3.forduló

Józsa SE – Bestrong 3-0 (2-0)

50 néző. Vezette: Lévai Z.(Keczeli D., Hajdú I.).

Józsa: Goron B. – Papp R., Balogh T., Borbély I., Horváth R., Iványi D., Szentjobbi R., Bardi Á., Nagy J., Hamvas E., Fekete L. Vezetőedző: Szabó László.

Bestrong: Dudás Cs. – Lénárt P., Németh K., Bartók P., Radványi R., Tar G., Szabó S., Tóth Z., Kincses D., Katona P., Párducz T. Vezetőedző: Sáfár László.

Gól: Szentjobbi R. (3). Jók: mindenki ill. senki. Ifi: 1-0.

Szabó László: Csodálatos érzés volt, hogy ennyien kilátogattak a meccsre. A mérkőzésen a két legjobb edző csapata csapott ma össze. Az a csapat nyert, amelyik jobban akarta a sikert.

Köstner Tamás: Adtunk két gólpasszt az ellenfélnek, és rúgtunk egy gólt, mégis 3-0-ra kikaptunk, így gratulálnunk kell a Józsának. Viszont 1-0-s állásnál az ellenféltől kapott labdából elért találatunkat érvényesnek tituláltuk.

Polgári VSE – Ebesi S.B.K.E 5-2

50 néző. Vezette: Szűcs L. (Juhász D.).

Polgár: Kovács Zs. – Rédai N., Kiss A. (Rostás Á.), Vankó Z., Porkoláb D., Dobó V. (Nagy J.), Nagy L. (Váradi Gy.), Vaszilkó A., Murák K., Puzsár A., Tóth I. Vezetőedző: Varga Gábor.

Ebes: Molnár B.- Csizi R.(Kiss N.), Kovács T., Almási A., Kovács B., Bartha G., Andirkó I., Fodor N., Horváth Sz., Sándor R., Fodor S. Vezetőedző: Kiss Norbert.

Gól: Dobó V. (3), Porkoláb D., Rédai N., Tóth I. ill. Kovács B., Fodor S. Jók: mindenki, ill. senki.

Varga Gábor később nyilatkozik.

Kiss Norbert később nyilatkozik.

Hajdúhadházi FK – Létavértesi SC’97 6-3 (2-1)

50 néző. Vezette: Hetrovics R.( Petrika R., Dobos K.).

Hajdúhadház: Kiss I. – Balogh I., Baktai L., Lakatos B., Kiss Zs., Horváth A., Halder P., Rézműves M., Papp G., Nagy I., Rostás M. Vezetőedző: Nagy István Zsombor

Gól: Posta I. (2), Lakatos B. (2), Kiss Zs., Balogh P. Jók: Rézműves M., Lakatos G., Kiss Zs. ill. senki.

Nagy István Zsombor: Az egész mérkőzésen dominálva, jól játszottunk. Fiatal játékosaink jól teljesítettek. Jobbulást kívánunk a csapat nevében Horváth Attilának!

Kontor Gábor: A mai mérkőzésen sajnos hibát hibára halmoztunk. Viszont jó volt látni, hogy hét ifjúsági játékosunk kapott ma szerepet.