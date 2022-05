A DVSC Schaeffler az NB I. utolsó, 26. fordulójában 28–25-ös vereséget szenvedett hazai pályán a Győri ETO ellen pénteken. A debreceniek számára nem volt igazán tétje a mérkőzésnek, hiszen már hetekkel ezelőtt bebiztosították a harmadik helyüket. A zöld-fehéreknek viszont kellett a siker ahhoz, hogy bajnokok legyenek (az FTC legyőzte a Vácot). A meccs után mindkét együttes és azok szurkolói is ünneplésbe kezdtek, majd átadták az érmeket, végül pedig a klub és a drukkerek elbúcsúztatták a két visszavonulót, Kovács Annát és Fachinellot, illetve a távozó Csapó Kyrát.

A találkozót követően a DVSC vezetőedzője, Szilágyi Zoltán nyilatkozott a Hajdú-bihari Naplónak. – Nagyon büszkék vagyunk erre a teljesítményünkre, közel álltunk ahhoz, hogy meglepetést okozzunk. Szerintem ezzel a játékkal sikerült bebizonyítanunk mindenkinek, hogy méltó helyre került a bronzérem. Amióta bebiztosítottuk a harmadik helyünket, azóta teher nélkül léptünk pályára, minden meccsen egyre jobban és jobban szerepeltünk, ennek talán ez a találkozó volt a csúcsa. Köszönjük a szurkolóknak ezt a csodálatos hangulatot, illetve az egész éves támogatásukat – fogalmazott.

A mester mellett a meccs után többször is a könnyeivel küszködő Kovács Anna is beszélt lapunknak. – Egy jó mérkőzést szerettünk volna játszani teher, tét nélkül. Élvezni a játékot és megmutatni, hogy nem véletlen lettünk mi a bronzérmesek – mondta, majd szót ejtett a búcsúzásáról is.

– Számítottam rá, hogy nehéz lesz, viszont amíg ide nem érkeztem, addig próbáltam elterelni a gondolataimat. Végül sokkal embert próbálóbb lett, mint hittem. Hálás vagyok, hogy ilyen szurkolótáborunk van, minden köszönök nekik, a városnak és a csapattársaknak is. Mostantól a civil életre kell készülnöm, maradok Debrecenben, mert nagyon megszerettem, és van, aki ideköt. Otthonra leltem a cívisvárosban, kaptam egy másik családot is, rengeteg felejthetetlen emlékkel gazdagodtam

– fűzte hozzá a jobbátlövő.

A DVSC kézilabdacsapata most nyári szünetre megy, a következő idény várhatóan ősszel rajtol.

Arany Balázs