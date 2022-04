A Debreceni Egyetemen két hete fogadták és díjazták Liu Shaoangot, aki az első magyar egyéni aranyat szerezte a téli olimpiák történetében. Csütörtökön délután pedig bátyja, Liu Shaolin Sándor látogatott el a cívisvárosba. Az idősebbik Liu-fivér először a Gazdaságtudományi Karon tartott élménybeszámolót a hallgatóknak, utána pedig a DVSC Kézilabda Akadémia fiatal sportolóit látogatta meg a Hódos Imre Sportcsarnokban.

Forrás: Kiss Annamarie

Az olimpiai arany- és bronzérmes rövidpályás gyorskorcsolyázót hatalmas üdvrivalgással fogadták az ifjú lokisták. Ezt követően egy kötetlen beszélgetés során mesélt arról, milyen érzésekkel élte meg, hogy elvették tőle az aranyat Pekingben, és arról is, hogy a sportág iránt érzett mérhetetlen szeretete segített neki átlendülni ezen a csalódáson.

A világklasszis short trackes magával hozta a vegyesváltóval szerzett pekingi bronzérmét, amit a lányok saját kezükben is megcsodálhattak.

A találkozó végén természetesen nem maradhatott el a közös fényképek készítése és az autogramosztás sem. Sőt, az egyik akadémistát, aki nem tudott jelen lenni, fel is köszöntötte születésnapja alkalmából egy videóüzenet formájában.

Forrás: Kiss Annamarie

Követheti az öccsét

Az esemény végén a Hódosban az olimpiai bajnok elmondta a Hajdú-bihari Naplónak, hogy milyen élményekkel gazdagodott csütörtök délután. – Nagyon jó volt az egyetemen, és itt a lányokkal is beszélgetni. Remélem, hogy a magyar sportnak tudtam kicsit segíteni, mert ha csak minimális plusz motivációt adtam nekik, az már hatalmas dolog – fogalmazott.

Néhány héttel ezelőtt Liu Shaoang, aki a Debreceni Egyetem hallgatója azt mondta, hogy igyekszik meggyőzni a bátyját, hogy kövesse őt és folytassa itt a tanulmányait.

– Nemcsak Ádó, hanem többen is győzködnek erről. Elgondolkodtató, mert mindenképpen szeretnék majd egyetemista lenni, és nagyon örülök neki, hogy a Debreceni Egyetem szívesen várna – fűzte hozzá.

Forrás: Kiss Annamarie

A pekingi olimpiát egy óriási hullámvasúthoz hasonlította a magyarok büszkesége, hiszen sikerek és csalódások követték egymást abban a néhány napban. Hozzátette, hogy egy sportolónak a karrierje során folyamatosan tanulnia kell, soha nem szabad leállnia. – Apukám egyszer azt mondta, hogy a tudás olyan mint a tenger, bármennyi vizet merünk ki belőle még mindig rengeteg marad. Mi igyekszünk minél többet tanulni – osztotta meg gondolatait.

A pihenésé a főszerep

Liu Shaolin Sándor kihagyta a néhány napja véget érő montréali világbajnokságot, mert úgy érezte, hogy pihenésre van szüksége. – Testileg és lelkileg is nagyon el voltam fáradva, és nagyon jót tett egy kis nyugalom, nagy szükségem volt rá, hiszen rendkívül keményen készültünk az elmúlt négy évben. Szerintem sokkal többet nyertem ezzel, mintha még magamra erőltettem volna a vb-t is – fogalmazott, majd kitért öccsének a fantasztikus sikereire is.

Forrás: Kiss Annamarie

– Borzasztó jó volt látni, talán élőben még jobb lett volna, vagy akár ott a pályán. Napi kapcsolatban voltunk, futamról futamra beszéltünk és igyekeztem segíteni neki még távolról is. Nagyon sajnáltam, hogy nem voltam ott vele, és nem tudtam támogatni, de teljes mértékben megértette és megerősített benne, hogy jól döntöttem – mondta. A klasszis koris elárulta az elmúlt évek tapasztalatai alapján, hogy a pihenés alatt bármennyire engedik el magukat, mindig nagyon nehéz visszatérni. Ezért úgy döntött, hogy ezúttal teljesen elengedi magát, hiszen nagyon ritkán adatik meg, hogy megteheti.

Liu Shaolin Sándor a szünetet követően már a következő olimpiára fog koncentrálni, ami 2026 februárjában lesz Észak-Olaszországban.

– Az alapvető cél természetesen, hogy ott legyek. Aztán nagyon bízom benne, hogy olyan formában érkezem majd az ötkarikás játékokra, hogy ismét éremmel, érmekkel tudjak hazajönni – mondta. Reméli, hogy földrajzi közelségből adódóan sok magyar szurkoló lesz majd jelen a versenyeken, mert az még egy óriási löketet adhat nekik.

Forrás: Kiss Annamarie

A 26 éves gyorskoris a Hódosban tett látogatását követően Pallagon, a DVSC Labdarúgó Akadémiáján is tiszteletét tette, ahol az ifjú labdarúgókkal találkozott.

BA