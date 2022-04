A Hajdú-bihari Napló és a Hajdú Online olvasói Göttlinger Dánielt, a Békessy Béla Vívó Klub kerekesszékes vívóját szavazták meg az év felnőtt férfi sportolójának. A díjazottat az egyesület Faraktár utcai vívótermében látogatta meg a Napló, ahol az elmúlt időszak megpróbáltatásairól és sikereiről is beszélt.

– A pandémia előtt az utolsó versenyünk 2020 februárjában az egri világkupa volt. Utána utaztunk volna Sao Paolóba, de oda már nem mehettünk, aztán lezárt az egész világ. Nem lehetett jönni edzeni, ráadásul a munkámat is elveszítettem. Annyi kapaszkodóm volt, hogy hazavittem néhány felszerelést, ahol egy mini vívótermet rendeztem be.

Egy párnára ráhúztam a plasztronomat, a székre tettem egy sisakot és azt vágtam. A szomszédok biztos nagyon örültek neki

– emlékezett vissza.

A vívó elárulta, hogy ez a megoldás azonban messze nem volt annyira kielégítő, mint az igazi edzések. – Alig vártam, hogy visszajöhessünk, úgy éreztem magam, mint egy kisgyerek, akinek elvették a játékát. Ilyenkor tapasztalja meg az ember, hogy milyen, amikor valami eltűnik az életéből, amit addig teljesen természetesnek vett – fogalmazott.

Forrás: Molnár Péter

Hosszú szünet

Göttlinger Dániel 2020 februárját követően 2021 nyarán vehetett részt újra nemzetközi megmérettetésen, a varsói világkupán. – Ezt is meghatározta a vírushelyzet, hiszen még a start előtti napokban is izgulni kellett, hogy negatív legyen a tesztünk. Emellett én kicsit féltem tőle, hogy elfelejtettem versenyezni, mert vívtunk addig is edzéseken, de az teljesen más – mondta a debreceni versenyző, aki részt vett a paralimpikonok tatai edzőtáborában, hogy segítse a felkészülését a Pekingbe utazóknak.

A tavalyi év egyik nagy sikerét a novemberi, pisai világkupa hozta el, ám az öröm mégsem volt felhőtlen. A kardcsapat ezüstérmet szerzett, de a Békessy vívója nem volt elégedett a döntőben nyújtott teljesítményével. – A vezetőedzőnk olyan feladatot adott, amit csukott szemmel bármikor megcsinálok. Akkor azonban mentálisan leblokkoltam, nem engedelmeskedett a testem. Nehezen emésztettem meg, hogy nem tudtam megvalósítani, amit kértek tőlem. Kellett pár hét, hogy feldolgozzam, a munkahelyemre is bevittem magammal az érmet, hogy szem előtt legyen és tudjak neki örülni. A család és klub is segített, visszarángattak az élők sorába – elevenítette fel a történteket.

Forrás: Molnár Péter

Az áhított arany

Göttlinger Dánielnek szüksége is volt rá, hogy újult erővel vágjon bele a munkába, hiszen karácsony előtt egy héttel kezdődött a kerekesszékes magyar bajnokság a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban. Ennek alkalmával párbajtőrben másodikként végzett, kardban pedig megszerezte a régen vágyott aranyérmet, és magyar bajnok lett. A győzelmet követően heves érzelmek törtek elő a cívisvárosi versenyzőből.

Szerintem a sportolóknak két énjük van, a pályán kívüli és azon belüli. Az utóbbi az én esetemben nem túl szalonképes, nem olyan, amikor a szüleim büszkék rám. Kiabálok, üvöltözök, úgy is mondhatnám, hogy állat módjára viselkedek.

– A döntőben is nagyon koncentráltam, és óriási feszültség szakadt ki belőlem a végén, amikor az utolsó tust bevittem. Rendkívül boldog voltam, hiszen először lettem országos bajnok a karrierem során – árulta el.

Vass Kata, a Hajdú-bihari Napló főszerkesztője és Göttlinger Dániel a díjátadón

Forrás: Napló-archív

Az év sportolója szavazáson a Hajdú-bihari Napló és a Hajdú Online olvasóitól Göttlinger Dánielre érkezett a legtöbb voks a felnőtt férfi kategóriában. A díjazott nagyon meglepődött a győzelmén, sőt, bevallotta, azt hitte, hogy telefonbetyárkodnak vele. – Eléggé hihetetlen számomra. Amikor telefonon értesültem róla, hogy nyertem, akkor meg voltam győződve, hogy valaki csak szórakozik. Tényleg óriási elismerés ez, kellett egy kis idő, mire felfogtam. Elsősorban azért vívok, mert szeretem, nem pedig a díjak miatt, ettől függetlenül nagyon jól esik, és hálás vagyok érte. Nem beszélve arról, hogy a jelöltek mind a város és a megye sportéletének meghatározó tagjai, akik ugyanúgy megérdemelték volna ezt a kitüntetést. Úgyhogy ebből a szempontból is hatalmas megtiszteltetés, hogy én lehetek az év sportolója – zárta gondolatait Göttlinger Dániel.

