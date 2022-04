A Hajdú-bihari Napló és a Hajdú Online olvasói Bordás Rékát, a DVSC Schaeffler kézilabdázóját szavazták meg az év felnőtt női sportolójának. A 24 esztendős kiválóság a piros-fehérek saját nevelésű játékosaként végigjárta a klub korosztályos csapatait. A 2017–2018-as szezonban a másodosztályú Nyíradonyban játszott kölcsönben, 2018 nyarán visszatért a Lokihoz, ahol azóta Tóvizi Petrával ketten segítik beálló poszton a gárdát. Országos szinten tavaly robbant be igazán a kézilabdába, hiszen bár Debrecenben már évek óta remek teljesítményt nyújtott, a magyar válogatottban a július 6-i Montenegró elleni felkészülési mérkőzésen mutatkozott be Elek Gábor akkori szövetségi kapitánynál. Azóta oszlopos tagja a nemzeti csapatnak, amellyel részt vett a tokiói olimpián és a spanyolországi világbajnokságon.

Forrás: Czinege Melinda

– Hatalmas megtiszteltetés, megmondom őszintén, soha nem gondoltam volna, hogy valaha egyáltalán jelölni fognak – ismerte el a Hajdú-bihari Naplónak Bordás Réka. – Amikor megtudtam, hogy ráadásul én nyertem, alig akartam elhinni. Ez egy visszajelzés, miszerint jó úton haladok, az pedig külön kedves számomra, hogy a drukkerek, az olvasók választottak meg. A családom is nagyon örült, főleg a nővérem, aki a legnagyobb rajongóm – fedte fel.

Bordás Réka Tasi Sándortól, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés alelnökétől vehette át díját

Forrás: Molnár Péter

Megkapta a lehetőséget

A Baba becenévre hallgató kiválóság nagyszerű géneket örökölt, hiszen édesapja, Bordás József is kitűnő kézilabdázó volt, több mint százszor lépett pályára a nemzeti csapatban. – Édesapám mutatott egy cikket arról, hogy az egyik évben őt is megválasztották az év sportolójának Debrecenben. Beszéltük is, hogy ez egy újabb közös pont az életünkben – mosolygott. – Számomra az áttörés éve volt a tavalyi, hiszen lehetőséget kaptam arra, hogy részt vegyek a válogatott olimpiai felkészülésében. Majd be is kerültem a keretbe, így elutazhattam az első világversenyemre, a tokiói ötkarikás játékokra. Nagyon jó volt a nemzeti csapatnál, szerencsére később is számítottak rám, így részt vehettem a spanyolországi világbajnokságon – idézte fel.

A játékosnak a Lokival is voltak bőven szép pillanatai az elmúlt esztendőben. Elmondása alapján mindenképp az élre kívánkozik a Magyar Kupa-ezüstérem, de jó szívvel gondol vissza a siófoki bajnokira is, ahol a koronavírustól tizedelve is remekül helytállt a csapat, amely még inkább növelte az elhozott két bajnoki pont jelentőségét.

Forrás: Czinege Melinda

Meghálálni a bizalmat

– Örülök, hogy a DVSC-ben és a válogatottban is egyre fontosabb szerepet szánnak nekem, kicsit szoknom kell még, hogy húzóember tudok lenni, de minden erőmmel azon vagyok, hogy rászolgáljak a bizalomra. Mindig is abban hittem, hogy a kemény munka meghozza a gyümölcsét, és úgy érzem, mostanra ez a gyümölcs beérett, és boldogsággal tölt el, hogy mások is észrevették ezt. A szurkolóink nagyon kedvesek, érzem a szeretetüket, mérkőzés végén, amikor megyünk pacsizni, akkor mindig dicsérnek és biztatnak. Az olimpia után az utcán is megszaporodtak a köszöntések, például rögtön a hazaérkezés után elmentem egy boltba, és felismertek, gratuláltak. Mindig jó érzéssel tölt el – vallotta be Bordás Réka, aki hálás a családjának, a barátainak, és nem utolsósorban az edzőinek, valamint a csapattársaknak, hogy eddig is segítették a pályafutását.

A kitűnő játékosra nagy feladatok várnak a válogatottal és a DVSC Schaefflerrel is: előbbivel az Európa-bajnoki részvételért küzd, a Lokival pedig szeretné megtartani a bajnoki harmadik helyezést.

MSZ