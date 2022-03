A DEAC-Tungsram kosárlabdacsapata 93–86-ra kikapott a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét együttesétől szombaton este az Oláh Gábor utcai sportcsarnokban. Az alapszakasz utolsó fordulójára úgy érkezett meg a a debreceni gárda, hogy csak a siker volt elfogadható annak érdekében, hogy maradjon esélye bekerülni a legjobb öt közé. Ehhez viszont a Szegednek is nyernie kellett volna az Alba ellen. A hajdúságiak vereségével azonban biztossá vált, hogy a folytatásban a középházban szerepel majd az egyetemi alakulat. Közben egyébként a másik összecsapáson sem alakultak szerencsésen a dolgok debreceni szempontból, hiszen a Szedeák kikapott a fehérváriaktól, így a DEAC, ha győz, akkor sem jutott volna a felsőházba.



Nehéz helyzetben várta a Kecskemétet az egyetemi gárda, hiszen a sérüléssel bajlódó Thames és Dszeletovics sem tudta vállalni a játékot, ráadásul a meccs előtti napon belázasodó Drenovac és az utolsó edzésen lábfejsérülést szenvedő Tóth Ádám is kiesett a rotációból. Így a DEAC a négy felnőtt kosarasán kívül csak U23-as korú játékosaira számíthatott. Ehhez képest hatalmas küzdelemben, csak két hosszabbítás után tudtak a vendégek a tartalékos hajdúsági együttes fölé kerekedni.

A találkozót követően Berényi Sándor értékelte a látottakat. – Nehéz megszólalni, mert csodával határos módon kiegyenlítettünk a rendes játékidőben, kiharcolva ezzel a ráadást. Annak az első öt percének a végén a mi kezünkben volt a meccs, de sajnos a Kecskemét – ha nem is olyan extrém körülmények között mint mi, de – egyenlített egy triplából. A második hosszabbításra pedig egyszerűen elfogytunk. Több játékosunk is 40 perc fölötti időt töltött a pályán, tulajdonképpen nyolc emberrel játszottuk végig az egész mérkőzést. Összességében büszke vagyok a fiúkra, mert óriási erőfeszítéseket tettek a siker érdekében – mondta a vezetőedző.

Elfáradtak a végére



A fiatalok közül Valerio-Bodon Vincent és Kovács Ákos is nagyszerű játékot mutattak be, utóbbi osztotta meg gondolatait a meccs után. – Nagyon csalódott vagyok, mert hiányos kerettel is lett volna esélyünk megnyerni ezt a bajnokit. Egész végig jól tartottuk magunkat, a negyedik negyedben csúszott ki a kezünkből a meccs, de szerencsére visszajöttünk. A ráadásban vezettünk, de sajnos sajnos az első öt perc utolsó másodperceit elrontottuk. Elfáradtunk a végére, hiszen a megszokottnál jóval rövidebb rotációval dolgoztunk, de sajnos ez van. Készülnünk kell a Magyar Kupára az Alba Fehérvár ellen, és ott megmutatni mindent. Reméljük, hogy addigra felépülnek a sérültjeink – fejezte ki reményeit.



Ahogy azt Kovács Ákos is említette, a DEAC legközelebb a Főnix Arénában megrendezendő Zsíros Tibor Férfi Magyar Kupa negyeddöntőjében lép majd pályára csütörtökön délután. Továbbjutásuk esetén az elődöntő pénteken, a bronzmeccs és a finálé pedig szombaton lesz.

Bakos Attila