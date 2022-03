Elképesztően nehéz helyzetben várhatta a találkozót a Debreceni Egyetem alakulata, hiszen a sérüléssel bajlódó Thames és Dszeletovics sem tudta vállalni a játékot, ráadásul a meccs előtti napon belázasodó Drenovac és az utolsó edzésen lábfejsérülést szenvedő Tóth Ádám is kiesett a rotációból. Ennek megfelelően igencsak felforgatott kerettel állt ki a DEAC, Berényi Sándor négy felnőtt játékosa mellett csak U23-as korú játékosaira számíthatott.

A nehézségek ellenére nem voltak megilletődve a hazaiak, az első két támadásból Valerio-Bodon két hárompontosával 6-0-s vezetésre tettek szert. Hiába kezdte meg a pontgyártást a Kecskemét, a fiatal kiscsatár újabb két triplájával a negyed derekáig tartották előnyüket a hajdúságiak. A folytatásban sem lassított a DEAC, a csapat másik fiatalja, Kovács értékesített két közelit, így Forray Gábor volt kénytelen időt kérni (17-7). Valerio-Bodon a folytatásban ötödik kísérletéből ötödik távoliját is bedobta, így nem kis meglepetésre tíz perc után 21-14-re vezetett a Debreceni Egyetem.

A rövidszünet után megszületett az első légiós pont is hazai oldalon, Aksa kosara után pedig egy újabb fiatal, Gáspár is szép közelivel jelentkezett. A hírös városiak is elkapták idő közben a fonalat, Jaramaz két trplájával pedig utol is érték a házigazdát, ezúttal Berényi Sándor volt kénytelen magához hívni övéit (25-25). Kovács közelije után Aska zsákolt hatalmasat, de továbbra is lendületben maradtak a vendégek, Pollard triplájával pedig a mérkőzés során először átvették a vezetést (29-31). Öröm volt nézni a debreceniek játékát, nem ismertek elveszett labdát és többször is újra átvették a vezetést. Az utolsó minutumban Aksa hatalmas blokkolása után a túloldalon kimaradt a zsákolása, Dramicsanin kosár jó plusz egyével pedig kialakult a 37-41-es félidei eredmény.

A fordulás után Kovács duplájára válaszolt két távolival a KTE, majd Valerio-Bodon zsákolásával és Aska ziccerével zárkózott a vendéglátó (43-47). Az első félidőben tapasztalt dobóformát nem tudták tartani a csapatok, így a negyed hajrájáig állandósult a minimális kecskeméti vezetés. A játékrész utolsó perceiben ritmust váltottak a lilák, Dramicsanin sorozatban szerzett öt pontjával tízre nőtt a differencia, de Neuwirth utolsó másodperces kosarával valamelyest zárkózott a DEAC (50-58).

A záró felvonást Dramicsanin hármasa nyitotta, de Gáspár szép centermunkájával hamar újra tízen belülre kerület a cívisvárosiak. Polyák is megszerezte első pontjait egy tripla formájában, Aska zsákolását követően pedig már a vendég szakmai stáb kérte ki taktikai szünetét (57-61). Egy 8-1 futással a KTE kis híjján lezárta a mérkőzést, ám Hagins nem így gondolta, pontos hárompontosának köszönhetően húsz másodperccel a vége előtt újra látótávolságon belülre kerültek (65-68). Polard csak egyik büntetőjét dobta be, Hagins pedig hét másodperccel az órán kilenc méterről is betalált, így már csak egy volt közte (68-69). Pollard ezt követően bedobta büntetőit, majd Hagins ellen szabájtalankodtak, aki az első büntetőjét követően direkt elhibázta a másodikat, saját visszaszedett lepattanójából pedig hosszabbításra mentette a találkozót (71-71).

Az amerikai irányító a ráadásban is lendületben maradt, de ziccerére azonnal jött a válasz a vendégektől. Wittman hárompontosa Valerio-Bodon értékesített egy kettő plusz egyes akciót, így két perccel a vége előtt még semmi sem dőlt el (76-76). A debreceniek fantasztikus napot kifogó bedobójának hármasát követően már hosszú idő után már újra a hajdúságiaknál volt az előny, de Klobucsar a következő támadásból egy triplával egyenlített, így jöhetett a második hosszabbítás.

Két-két büntető után Wittman talált be kintről, majd Karahozics büntetője követően újra megtette ezt, így a 49. percben hét ponttal ellépet a KTE (81-88). Innen már nem volt visszaút Polyákék számára, a hírös városiak végül 93-86-ra diadalmaskodtak. Mivel az Alba Fehérvár hozta a kötelezőt a Szeged ellen, így a DEAC-Tungsram mindenképpen lecsúszott volna a felsőházról, ez a produkció mindenesetre bizakodásra adhat okot mind a Magyar Kupa, mind a bajnokság további küzdelmeire.