Befejeződött a versenyszerű gombfoci 12 érintéses szakágának világbajnokiselejtező-sorozata. A vébét 2021 októberében Argentínában rendezik, a selejtező utolsó fordulójának Debrecen adott otthont szombaton, számolt be Facebook-oldalán a Futmesa Debrecen Hungary. Budapestről, Sopronból és Csíkszeredából is érkeztek sportolók a debreceni megmérettetésre, melyen egyúttal a IV. Cívis Kupát is megrendezték.

A beszámoló szerint az eddigi selejtezőkhöz hasonlóan most is nagyon szoros verseny alakult ki, sok meglepetéseredménnyel. A csíkszeredai Marschal István első alkalommal állt pályához a 12 érintéses szakágban, és a 8. helyen végzett. A Debreceni „nagyágyúk”, Puskás László és Kiss Levente ezúttal gyengébb napot fogtak ki, és még szerencséjük sem volt: ők a 4. és az 5. helyen zártak. A végig jól játszó Koczor János az első fordulóban elszenvedett vereségének köszönhetően szorult a dobogó harmadik fokára, ugyanis ugyanannyi ponttal végzett, mint Horváth Imre, ám az egymás elleni meccsükön vereséget szenvedett Horváthtól. Horváth Imre és Kovács Nándor felváltva vezették a versenyt, majd az utolsó két fordulóban Horváth két döntetlent is begyűjtött,

így Kovács Nándor nyerte a selejtezősorozat 4. fordulóját, és egyben a Cívis Kupát.

A verseny végeztével kialakult a 2022-es argentínai világbajnokság nyolcfős magyar válogatott kerete. A világbajnokságra kvalifikált versenyzők önköltséges módon utaznak majd Dél-Amerikába, a végleges magyar keretet egy hónap múlva hirdetik ki.

A magyar válogatottban jelenleg négy debreceni (DSC-ALSZ) versenyző van: Kiss Levente, Puskás László, Kovács Nándor és a Budapesti DSC-s Lukács László. A szintén debreceni gombozó Matkó Péter a 9. helyen végzett, ám, mint arra a Futmesa felhívja a figyelmet, ő is ott lehet Argentínában, ha lesznek olyan játékosok, akik nem tudják vállalni a részvételt.

A világbajnokság keretein belül rendezik meg a klubvilágbajnokságot is, ahol a Debreceni Sport Club csapata érintett, mint legjobb Európai csapat.