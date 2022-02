A debreceni Bernáth Attilának nem kell utazási nehézségekkel foglalkoznia a Bocskai István-emlékverseny rajtja előtt, hiszen hazai ringben bokszolhat. A 21 éves sportolónak a legjobb évei következnek, és ezúttal teljesen egészségesen, remek munkát végezve indulhat a tornán.

Jó alapokat szerzett

Bernáth Attila a 2017-es ifi-Eb-ezüstérmét követően egy évvel később ifjúsági Európa-bajnok lett, és 2019-ben a Bocskain is sikeresen kezdett első felnőtt évében, amikor a dobogó legfelső fokára állhatott fel. Tavaly szeptemberben áttört egy gátat, amikor megnyert egy boszniai nemzetközi tornát, és a belgrádi világbajnokságon is remekül szerepelt, a legjobb tizenhat között egy hajszálon múlt csak a továbbjutása.

A fiatal ökölvívó a szövetség oldalának nyilatkozott a torna előtti napokban. – A felkészülés utolsó hetei nagyon jól teltek. A Bocskai-emlékverseny fontos számomra, ezúttal szeretnék mindenképpen valami nagyot alkotni, mint 2019-ben. Nem volt semmilyen sérülésem, és betegségem sem, teljesen egészséges vagyok. Napi két edzésem volt, összesen heti tíz, a hétvégéken pedig igyekeztem feltöltődni a családdal. Úgy érzem, mindent megtettem azért, hogy ez eredményben is kijöjjön a tornán. A védekezésre sok időt fordítottunk a tréneremmel az elmúlt pár hónapban, ez volt a legfontosabb. Már az országos bajnokságon is észrevettem, hogy amit gyakoroltam, nagyon sokszor meg is tudtam valósítani versenyhelyzetben is. Azt gondolom, hogy a Bocskai döntőjében a helyem, és ezt bizonyítani is akarom majd Debrecenben – nyilatkozta a bokszoló.

HBN