A kosárlabda Tippmix Férfi NB I. A 19. fordulójában a DEAC-Tungsram a Körmend otthonába látogatott szombat este. A két együttes azonos mutatókkal állt a bajnokságban a találkozó előtt, úgyhogy egy igazi kiélezett csatára lehetett számítani, ráadásul egyik csapat sem legjobb formában várta a bajnokit. Mivel az előző két meccsüket egyaránt elveszítették, így biztosak lehettünk benne, hogy mindent megtesznek majd a győzelemért a felek.

Érezhetően feszülten kezdett mind a két együttes, sok hibát követtek el támadásban a hazaiak és a vendégek is. A Körmend kezdte el hamarabb összeszedni magát White vezetésével, a debreceniek továbbra is gyakran szórtak el labdát az ellenfél palánkja alatt, de játékrész második felére némileg ők is magukra találtak. Így minimiális, kétpontos körmendi előnynél jött kis szünet. Kifejezetten rosszul folytatódott a DEAC számára a mérkőzés a második negyedben, támadásépítés közben több alkalommal adták el a labdát, amiből könnyen kontráztak Antonis Constantinides tanítványai. Ráadásul ha a DEAC eljutott a palánkig, ott meg olyannyira nem ment a dobás, hogy az egész játékrészben csak és kizárólag büntetőből találtak be, és egyetlen akcióból szerzett pontot sem jegyezhettünk fel melléjük. Ennek a „bravúrnak” az lett az eredménye, hogy a kétpontos hátrányból tizennyolcas lett a félidőre, 43–25-ös állásnál vonultak szünetre a csapatok.

A fordulást követően nem sokat változott a helyzet, de legalább már akcióból is sikerült kosarat dobniuk Haginséknak. A Körmend tovább növelte az előnyét és már közelített a különbség a 30 ponthoz, amikor leginkább Aska vezérletével egyszer csak megindult fölfele a debreceni gárda, és elkezdett zárkózni ellenfelére. Az utolsó negyedben nagyot harcoltak Polyák Lászlóék, majdnem 10 alá küzdötték a különbséget, azonban annál közelebb nem jutottak a hazaiakhoz. A végére elfáradó debreceni együttes 89–73 arányban kikapott a végig vezető ellenfelétől, és ez így már sorozatban a harmadik veresége Jorgosz Vovorasz együttesének a bajnokságban. Legközelebb jövő héten szombaton lépnek pályára az egyetemisták, akkor a Kaposvár látogat az Oláh Gábor utcára.

Bakos Attila