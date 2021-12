A kerekasztal beszélgetést követően Mocsai Tamás beszélt a Hajdú-bihari Naplónak a sportfotósokhoz fűződő viszonyáról, illetve a részben hazai rendezésű kézilabda Európa-bajnokságról. – A Főnix Aréna most újult meg, az én időmben is remek hangulatú mérkőzéseket játszottunk itt, ez abszolút jó választás, csakúgy, mint budapesti és a szegedi csarnok is – mondta az egykori sportoló.