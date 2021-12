A bajnoki sorozat szünetel ugyan, a tréningek azonban még folytatódnak, a fiatalokra a pihenőig hátralévő időben is várnak feladatok, mint ahogy a téli szünetben is. – A szünetig hátralévő időben levezetőedzéseket tartunk, majd december közepén kezdik meg a gyerekek a jól megérdemelt pihenőjüket. Természetesen erre az időszakra is kapnak feladatokat a srácok, biztos vagyok benne, ezeket becsületesen el fogják végezni otthon. Majd januárban kezdjük a felkészülést, lesznek, akik a DEAC-nál próbajátékon vesznek majd részt, biztos, hogy néhányan ott is folytathatják. Úgy gondolom, látva a csapat fejlődését, tavaszra már komolyabb célokat is megfogalmazhatunk – zárta mondandóját Hegedűs Györk.