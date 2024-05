A DVSC a múlt heti Fehérvár elleni sikert követően szombaton zárja az OTP Bank Liga idei küzdelmeit. Szrdjan Blagojevics tanítványai a Felcsút vendégei lesznek szombaton 17 óra 45 perctől – a meccset az m4sportonline közvetíti – azonban különösebb tétje nincs már a rangadónak. A Fejér vármegyeiek éppen a Lokit megelőzve a 4. vagy a 3. helyen zárják a bajnokságot. A PAFC–DVSC meccs egyébként mindig parázs találkozókat hoz, így a tét nélküliség ellenére is biztosak lehetünk a lüktető iramban.

Szrdjan Blagojevics most is számíthat Megyeri Balázs szolgálataira

Forrás: Napló-archív

Szrdjan Blagojevics motivált

A DVSC trénere, Szrdjan Blagojevics a mérkőzés előtt úgy fogalmazott, számára nincs tét nélküli meccs, s ahogyan itthon a hazai közönségtől, úgy idegenben is szeretnék szépen zárni a szezont. – Az üzenetem a játékosok számára az, hogy a fegyelmezettség fontosabb a motivációnál. Ha a fegyelmezettség megvan, akkor a motivációtól függetlenül is teszi az ember a dolgát. A mi feladatunk az, hogy Felcsútra utazzunk és komolyan vegyük az utolsó mérkőzést. Elsősorban azért kell így tennünk, mert profik vagyunk, másodszor pedig azért, hogy jó érzéssel mehessünk szünetre – kezdte a tréner. – Az utóbbi pedig az utolsó forduló eredményétől függ. Nagyon jó csapattal állunk szemben, amely szerintem a második legjobb együttes Magyarországon a szervezettséget, a kvalitást és talán még a költségvetést tekintve is. Ez komoly kihívást jelent számunkra, mivel a Puskás azért harcol, hogy elérje a harmadik helyet és nagyon motivált lesz. A mi feladatunk viszont az, hogy odamenjünk és egy komoly meccset játszunk ellenük.

Minden tőlünk telhetőt megteszünk a jó eredmény érdekében. Van négy eltiltott játékosunk, sárga lapok miatt Ferenczi János, Szécsi Márk, Dusan Lagator és Stefan Loncar nem játszhat, Bárány Donát és Meldin Dreskovic pedig sérüléssel küzd, ezért van egy kis problémánk azzal, hogy összerakjuk a csapatunkat.

Ettől függetlenül nem adjuk meg magunkat. Biztos vagyok benne, hogy azok a játékosok, akik eddig nem játszottak túl sokat és most esélyt kapnak, a maximumot fogják nyújtani – mondta.

Megyeri Balázs motivált

A Loki friss Zilahi-díjas kapusa, Megyeri Balázs a klub honlapjának nyilatkozott a Puskás Akadémia elleni rangadóról. A kiváló hálóőr szerint a Fehérvár legyőzése nagy erőt adhat nekik a szezonzáróra. – Egy biztos, nem feltartott kézzel megyünk a Pancho Arénába, szeretnénk mindent megtenni a siker érdekében, már csak azért is, hogy két győzelemmel zárjuk a szezont. Mindannyiunk lelkének jót tenne, és mutatna egyfajta képet is, hogy jövőre még jobb eredményt is elérhetünk – fogalmazott.

A bajnokság állása:

Ferencvárosi TC 32 22 5 5 78–30 71 Paksi FC 32 16 7 9 49–41 55 Fehérvár FC 32 16 5 11 55–40 53 Puskás Akadémia 32 14 10 8 56–34 52 Debreceni VSC 32 14 6 12 48–44 48 Diósgyőri VTK 32 12 8 12 50–56 44 Zalaegerszegi TE 32 12 7 13 53–58 43 MTK 32 12 7 13 42–61 43 Kecskeméti TE 32 12 6 14 43–44 42 Újpest FC 32 11 4 17 45–65 37 Kisvárda 32 9 4 19 39–53 31 Mezőkövesd 32 5 5 22 30–62 20

A forduló eredményei:

32. Forduló Május 10., péntek: Újpest FC–Kecskeméti TE 0–3 Május 11.,szombat: MTK Budapest–Puskás Akadémia FC 1–3 Zalaegerszegi TE FC–Paksi FC 1–1 Diósgyőri VTK–Ferencvárosi TC 2–0 Május 12., vasárnap: Kisvárda Master Good–Mezőkövesd Zsóry FC 4–3 Debreceni VSC–Fehérvár FC 1–0

Az utolsó forduló párosításai: