Ahogy arról már beszámoltunk, a nyolcadik helyen végzett a DEAC kosárlabda együttese az NB I.-ben. A fekete-fehérek nagy reményekkel vágtak neki a szezonnak, a legtöbben legalább a négy közé várták a gárdát. Andjelko Mandics alakulata ötödik helyen végzett az alapszakaszban, be is jutott a rájátszásba, ám a legjobb négy közé jutásról döntő Zalaegerszeg elleni párharcot drámai körümények között bukta el a mindent eldöntő, ötödik mérkőzésen. Ez láthatólag megviselte az egyetemistákat, így a Budapesti Honvéddel megvívott, hetedik helyért folyó párharcban is alulmaradtak.

Becsky István, a kosárlabda szakosztályának vezetője

Forrás: Kiss Annamarie

Elmaradt az elvárásoktól a DEAC kosárlabda együttese

A Haon Becsky Istvánt, a DEAC szakosztályvezetőjét kérte fel egy szezonértékelőre. – Őszintén megmondom, az alapvető célunk az volt, hogy a legjobb négybe jussunk, ezt sajnos végül nem sikerült elérnünk – ismerte el a kosarasok első embere. – Elég maximalista vagyok, és soha nem tudok megelégedni azzal, ami van.

Azt gondolom, hogy ebben a játékoskeretben több volt, elérhettük volna a célunkat, ezért visszagondolva a szezonra maradt bennem hiányérzet.

Nem kifogásokat keresve, azt figyelembe kell vennünk, hogy a sérülések nem kíméltek minket, a szezon nagy részében hat felnőtt kosarassal játszottunk. Ez egyben lehetőséget is jelentett az akadémistáinknak, hogy egyre több szerephez jussanak az első csapatnál, de ennek azért megvan a kockázata, tőlük azért nem várható egyenletes teljesítmény. Hullámzó is volt, de ez elmondható a rutinosabb kosarasainkról is, aminek folyományaként nem tudtuk kivívni a pályaelőnyt az alapszakaszban. Zalaegerszegen egy végletekig kiélezett ötödik meccsen alul maradtunk, majd következett a Honvéd elleni párharc, ami megint nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, de nem beszélhettünk motiváció hiányáról, a srácok odatették magukat. Mentek, küzdöttek, de ez most ennyire volt elég – ismerte el.

Alakul a keret

Természetesen a DEAC együttesénél is javában zajlik a jövő évi keret kialakítása. A klubhonlapon kedden jelentették be, hogy Andjelko Mandics vezetőedző után négy játékos – Mócsán Bálint, Djordje Drenovac, Garamvölgyi Ákos és Neuwirth Bence – is meghosszabbította a szerződését. Természetesen ezzel még nincs vége a keret átalakításának, hamarosan újabb bejelentések várhatóak. Becsky Istvánt az idegenlégiósokról is kérdezte portálunk. – Volt aki hozta, amit vártunk, mások elmaradtak attól, amire számítottunk tőlük. Mindenkinek volt olyan meccse, ahol jól teljesítményt hozott, de azért maradt bennem hiányérzet a légiósok kapcsán is – hangsúlyozta a szakosztályvezető, aki azt sem titkolta, a vezetőedző személyével kapcsolatban is világos elképzeléseik voltak. – Nem titok, hogy az elsődleges célunk volt Andjelko Mandics megtartása, de neki is vannak igényei a csapat összetételét illetően. Próbáljuk összefinomítani úgy a dolgokat, hogy mindenkinek jó legyen – nyilatkozta a szakember.