A szakmai stáb kinevezését követően négy, az előző idényben is Debrecenben pattogtató játékosával állapodott meg a folytatásról a DEAC kosárlabdacsapata. A 2024-25-ös szezonban Mócsán Bálint, Djordje Drenovac, Garamvölgyi Ákos és Neuwirth Bence is a Debreceni Egyetem együttesét erősíti.

Mócsán az előttünk lévő szezonra is érvényes szerződéssel rendelkezett, de a klub vezetése és a szakmai stáb is elégedett a csapatkapitány munkájával, így újabb két évvel hosszabbította meg kontraktusát, melynek köszönhetően a válogatott bedobó a következő három kiírásban is a DEAC játékosa lesz. A 2019-20-as idényben a csapathoz csatlakozó Drenovac is a közös folytatás mellett döntött, lejáró szerződését egy évvel hosszabbította meg, így sorozatban a hatodik szezonban is fehér-feketében láthatjuk majd a szerb klasszist. A vezetőségnek két debreceni születésű, saját nevelésű játékosával is sikerült megállapodnia, melynek értelmében Garamvölgyi Ákos és Neuwirth Bence is a DEAC játékosa lesz a soron következő két kiírásban – adta hírül a debreceniek honlapja.