Immár harmadik alkalommal tartották meg a DEAC Kosárlabda Akadémia évzáró gáláját. A szerdai eseményre zsúfolásig megtelt az Oláh Gábor utcai sportcsarnok. A fiatalok sorversenye nyitotta a rendezvényt, a lányokból és fiúkból álló vegyes csapatok óriási lelkesedéssel vetteték bele magukat a játékos küzdelembe, a fiatalok vehemenciájánál csak a barátok, rokonok biztatása volt nagyobb a lelátóról.

Széles Diána nme titkoltan a kosárlabda rajongója

Forrás: Czinege Melinda

A kosárlabda a második legnépszerűbb sportág Debrecenben

A szórakoztató felvezetés után következett az ünnepélyes megnyitó, ahol Széles Diána alpolgármester köszöntötte a résztvevőket. Kiemelte, mindenki láthatta, mekkora örömöt okozott a gyerekeknek a részt venni a sorversenyekben. – Ez egy remek visszajelzés a szülőknek, hogy gyermekük szeret sportolni. Minden szülőt arra bíztatok, engedje a gyerekét mzogni, sportolni, de ehhez elengedhetetlen a támogató csaldi háttér – hangsúlyozta Széles Diána, aki kiemlte, a DEAC példámutató munkát végez a kosárlabdában és számos más sportágban , legyen szó utánpótlásró, vagy felnőtt versenyeztetésről. – Itt szeretném megköszönni Becsky Istvánnak, a DEAC kosárlabda szakosztálya vezetőjének, hogy a hátán viszi a sportágat, és szívén viseli az utánpótlás ügyét is.

Debrecenben ezer gyermek pattogtatja a labdát, a kosárlabda a foci után a második legsikeresebb sportág a városunkban.

Gyerekek, ti vagytok Debrecen sportnagykövetei, mindig legyetek rá büszkék, amikor magatokra öltitek a csapatotok mezét – adott egy életre szóló jó tanácsot az alpolgármester

A megnyitót követően is folytatódtak az ünnepélyes pillanatok, díjazták az idény legjobb csapatait és sportolóit:

az év leány csapata a DEAC U16 (edző: Walke Károly)

az év férfi csapata a DEAC Kosárlabda Akadémia U14 (edzők: Bazsik Péter, Kerezsi Csaba)

az év leány játékosa Borza Lilla

az év fiú játékosa Fárbás Benjámin

az év edzői Bazsik Péter és Kovács Balázs

a legtöbbet fejlődő játékos pedig Szabó-Zsámba Botond lett.

A klub vezetői külön köszöntötték a DEAC-tól távozó Tankó istvánt, aki emlékplakettet és egy mezt is kapott ajándékba.

Látványos gálameccs zárta

A meghitt pillanatokat hamarosan ismét zajos szurkolás váltotta fel, hiszen az este zárásaként megrendezték a hagyományos All Stars–Old Stars gálameccset. Az akadémia növendékeiből álló All Stars ezúttal a Fárbás Benjámin, Fekete-Gál Csonfor, Varga Sándor, Hőgye Patrik, Várszegi Ádám, Ortutay Bendegúz, Balázsi Ákos, Szafkó Márk, Bősz Olivér, Holinka-Miklós Hanna összeállításban vette fel a harcot a Széles Diána, Kiss Gabriella, Becsky István, Kovács Imre, Andjelko Mandics, Kovács Balázs, Berényi Sándor, Neuwirth Bence, Garamvölgyi Ákos, Nagy Norbert alkotta Old Stars együttesével.

A fiatalok igyekeztek, derekasan helyt is álltak a 2x10 perces összecsapáson, de most sem tört meg a sorozat, ezúttal is győzött a rutin, méghozzá 51–46-ra. De nem az eredmény volt a lényeg, hanem, hogy mindenki jól érezte magát.