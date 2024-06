Csak a debreceni Campus Fesztivál alkalmával szoktak alkoholt inni

– Amikor Campus Fesztiválon fellépünk, és úgy hozza a sors, hogy utána itt kell aludnunk, akkor mindig itt alszunk. Sok barátom van itt Debrecenben, és mindenki készül egy kis házi pálinkával, az esetek többségében meggyel – mondta Horváth Tamás a Meggyfa című dalára utalva. És hogy miért szereti még Debrecent? Elmondása szerint mindig figyeli a hallgatottsággal kapcsolatos statisztikákat, és kiderült, hogy Debrecenből hallgatják második legtöbben a dalait.

Talán kevesen gondolták volna, de Horváth Tamás és zenekara soha nem kér a cateringben alkoholt, inkább tejet, hogy Tomi tudjon a stábnak kávét főzni a saját gépükkel. Egyedül Debrecen képez kivételt, ahol általában ők is ki szokták engedni a fáradt gőzt, amikor nem rohannak koncert után másik helyre.

– Szoktuk ilyenkor kicsit táncolgatni, mulatni, és egy-egy házi pálinka azért csak-csak lecsúszik – világított rá az énekes. Majd azzal folytatta, hogy amikor beindul a szezon, olyankor nincs szabad hétvégéjük, sőt, előfordul az is, hogy bizonyos felkéréseknek hétköznap kell eleget tenni. Bevallotta, ha felesége, Andika nem figyelmeztetné arra, hogy pihenjen is, akkor biztosan túlhajtaná magát.

Horváth Tamás felesége nélkül nem működne a zenekar

– Nekem már volt párszor, amikor „kopogtattak az ajtón”, hogy itt az ideje megállni pihenni, mert túlhajszoltam magam. Olyankor az immunrendszer teljesen lemerül – mondta Horváth Tamás, majd hozzátette, felesége nélkül valószínűleg a zenekar se tudna működni. Persze, jut idő a feltöltődésre is: általában nyár közepén szoktak egy hetet pihenni, ez Tomi elmondása szerint azért is fontos, mert az együttes többi tagja is megteheti ezt saját családjával.