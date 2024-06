A kulcsjátékosok szerződéshosszabbítását követően az első nyári igazolása is megvan a DEAC kosárlabdacsapatának, Pongó Máté Szolnokról érkezik a Debreceni Egyetem alakulatához. A bajai születésű 30 esztendős játékos komoly A-csoportos tapasztalattal rendelkezik, az elmúlt négy szezont az Olajbányász együttesénél töltötte, de azelőtt a PVSK és a Kecskemét csapataiban is megfordult. Az előző szezonban kupagyőzelemig és bajnoki ezüstéremig jutó irányító kétéves szerződést írt alá új csapatával, közölte a DEAC hivatalos oldala.

– Négy nagyon szép évet töltöttem az Olajbányásznál két kupagyőzelemmel és két bajnoki döntővel. A klubbal és a szurkolókkal is nagyon jó kapcsolat alakult ki, rengeteg barátot szereztem Szolnokon, sok szép emlékem van az elmúlt időszakból, így abszolút jó szájízzel távozom. Nem volt egyszerű, de a családdal közösen végül a változás mellett döntöttünk, a Debrecennel pedig a kezdetektől egy hullámhosszon voltunk a felvázolt tervek tekintetében. Nagyon sok jót hallottam a DEAC-ról, a Debrecenben folyó munkáról és a körülményekről, nagyon várom már, hogy elkezdjük a közös munkát. –nyilatkozta a debreceni klubhonlapnak az átigazolása kapcsán Pongó Máté.