Az alkotók álmainak megvalósításáról szóltak a köszöntők „Az álmok útján – Ez is az én Debrecenem” című kiállítás megnyitóján a Benedek Elek Könyvtárban csütörtök délután. Károlyi Péter, a Debrecen csodái oldal fotósa és Nagy Adrienn festőművész első közös kiállításán a zene is fontos szerepet kapott: felcsendült egy Demjén Ferenc-, Pokolgép- és Ismerős Arcok-dal is Újhelyi Lilla és Elek János előadásában – még meghittebb hangulatot varázsolva.

Károlyi Péter és Nagy Adrienn közös kiállításuk megnyitóján

Forrás: Kiss Annamarie

A debreceni fotós megtalálta álmai munkáját a DKV-nál

Nyikos-Nagy Annamária, a DKV Zrt. kommunikációs vezetője köszöntötte a megjelenteket, és teljesen elérzékenyült, amikor az egyébként a közlekedési cégnél dolgozó Károlyi Pétert mutatta be. Elmesélte, hogy egy állásinterjún találkoztak először, és már ott magával ragadta, ahogy Péter a járművekről és a debreceni közlekedésről beszélt.

– Azt mondta nekem, minden vágya az, hogy a DKV-nál dolgozzon. Azt gondolom, nem bántuk meg – emlékezett vissza. Majd azzal folytatta, hogy Péter beszámolt neki a fotózás iránti szeretetéről is. – Oda-vissza fújja a vonalakat és a megállókat. Fejből tudja, hogy mi merre közlekedik, és mindig megkérdezik tőle, hogy „Peti, merre is megy az a busz?” – jegyezte meg. Hozzátette, hogy emellett a napi gyönyörű fotók se maradnak el, ráadásul Péter az az ember, aki munka után, este sétál és képeket készít a városban, majd azzal kezdi a másnap reggelt, hogy megmutat belőlük legalább hármat-négyet.

A kommunikációs vezető elárulta, hogy kollégája nem tanulta a mesterséget, amatőr fotós, ugyanakkor szívvel-lélekkel él a hobbijának. Egyedi perspektívával közelíti meg az épületeket, és rácsodálkozik az ember, hogy tényleg ilyen szép-e Debrecen és a város járművei.

– Egyvalamiben nem értünk egyet: imádja a trolibuszokat… Én pedig úgy gondolom, hogy ha van ilyen gyönyörű CAF-unk (a villamosok – a szerk.), akkor miért nem azt szereti ő is?! – tette fel nevetve a költői kérdést. Elmondta, hogy a kiállításra húsz darab fotót választottak ki közösen, azonban a (mintegy 50 ezer követővel rendelkező) Debrecen csodái közösségi oldalon több ezret is megtekinthetnek a látogatók. Nyikos-Nagy Annamária felidézte a közönség előtt Péter hitvallását: