– A BIDF tíz évvel ezelőtt indult Budapesten azzal a céllal, hogy a látogatók a vásznon az előző év legdíjazottabb dokumentumfilmjei közül csemegézhessenek. A fesztivál különlegessége, hogy minden filmhez tartozik egy ügy, egy társadalmi vagy lélektani téma, amelyekről a vetítések után a témában jártas meghívott szakemberekkel beszélgethetnek a nézők. A filmeket egy-egy civil nagykövet is képviseli, aki viszi a hírüket és részt vesz a kapcsolódó eseményeken, mint például a kerekasztal-beszélgetést vezető Karafiáth Orsolya, aki a korábbi években már többször is vállalta ezt a szerepet. Az esemény 3 éve országossá nőtte ki magát, azóta több vidéki nagyvárosban, így Debrecenben is vetítenek filmeket – tudtuk meg Dámóczi Pusztai Ákostól, aki a cívisvárosi rendezvény főszervezője.

– A dokumentumfilm kemény műfaj, nem jönnek rá annyira az emberek, ráadásul ezen a fesztiválon minden filmhez a szakemberek mellett még a stábból is érkezik valaki, nagyon költséges – vélekedett Karafiáth Orsolya az Evani Studióban megtartott délutáni eseményen.

Nem ez volt Hajdú-Bihar leglátogatottabb rendezvénye, de tavaly már az előző évhez képest előrelépésről beszélhettünk, a 74 fős terem rendszeresen fél- vagy háromnegyed házzal ment

– számolt be az nézettségről Dámóczi Pusztai Ákos.

A dokumentumfilmről mint műfajról is beszélgettek a szervezők

Forrás: Kiss Annamarie

Váró Kata Anna filmesztéta, a fesztivál egyik civil nagykövete úgy látja, már van, ahol kiemelten kezelik a műfajt, mint például a Sundance Filmfesztiválon, ahol dokumentumfilm szerepelt már a nyitóprogramban. – Ott már jobban ráhangolódtak, a közönség egyre jobban látja, milyen változatos ez a műfaj, hányféle elemet, rendezett jeleneteket is tartalmaz, némely már-már olyan, mint egy thriller – mutatott rá.