Szép reményekkel készülnek a Hajdúsági Regionális Culinary Team tagjai a német gasztronómia szövetség által február 2-6. között Stuttgartban rendezendő XXVI. IKA/Culynary Olympics 2024 elnevezésű szakácsolimpiára. A magyar csapat tagjai már több világversenyen szereztek tapasztalatot, értek el dobogós helyezéseket. A csapatot Gajdán Antal világbajnoki és olimpiai ezüstérmes séf készíti fel a versenyre, és egyben ő a csapatkapitány is. Testvére, az ugyancsak mesterszakács Gajdán Attila világbajnoki ezüst- és olimpiai bronzérmes séf. A hajdúböszörményi gárdának két mestercukrász tagja is van: a világbajnoki ezüst- és olimpiai bronzérmes Estók Klára, valamint az olimpiai bronzérmes Kollonay István.

A négyévente sorra kerülő szakácsolimpia a világ legrégebbi, legsokoldalúbb profi versenye, ahol ezúttal 54 ország mintegy kétezer szakácsa öt napon át verseng a legjobb helyezésekért

– tájékoztatta a Cívishírt Gajdán Antalné egyesületi vezető. – Folyamatosan készülünk a világversenyre. Attila Luxemburgban dolgozik, kint maradt a legutóbbi világbajnokság után. Antal itthon készül, a cukrászok pedig Nyíregyházán, az általuk bérelt konyhában. A versenymunkáinkat félkészen visszük ki Stuttgartba, ott fejezzük majd be. És mi lesz a versenyanyagunk? A nemzetközi trendnek megfelelően „világkonyhát főzünk”, tengeri halakat formázunk meg. Azért dolgozunk sósvízi halakkal, mert az édesvízieket nehezebb formálni. A helyezés szempontjából ugyanis nagyon fontos, hogy a versenyen reggel kiállított munkánk még este is a reggeli képét mutassa. A szakácsolimpia egyébként rendkívül népszerű, naponta több tízezer ember látja az alkotásokat.

Hidegen és melegen tálalt ötfogásos menüvel készülünk, amibe a vegán vonalat feltétlenül bele kell vinnünk, hiszen a világ mindinkább odafigyel az egészséges táplálkozásra, életmódra.

A vegán vonal azt jelenti, hogy a versenymenüsorunkban lennie kell húsmentes ételnek is. Az olimpián persze nem tányérnyi fogásokkal kell előállnunk, hanem úgynevezett finger foodokkal, azaz egy falat az egész fogás. Az értékelés fontos szempontja, hogy az étel a valóságban, azaz hétköznapi körülmények között is elkészíthető legyen. Nem titkolom, hamarabb kimegyünk Stuttgartba, még az olimpia előtt is tanulunk, megfigyeljük a technológiát, a tálalásmódokat, és mi is eszerint visszük a versenyanyagunkat a világhírű séfekből álló zsűri elé – részletezte Gajdán Antalné.

Forrás: Hajdúsági Regionális Culinary Team

A pródiak már megkóstolták

A vezető beszámolt a Cívishírnek a Hajdúböszörményi Gasztronómiai Egyesület nemrégiben Spanyolországban tett tanulmányútjáról is. Az Erasmus-program révén 14-en voltak Katalóniában, Barcelonában, és ott a világon az egyik legegészségesebbnek tartott konyhával, a mediterránnal ismerkedtek. Jártak boltokban, piacon, halárverésen, aukciókon, utóbbiaknak köszönhetően az élelmiszer-alapanyagok beszerzésének Magyarországon ismeretlen módjaiba is betekinthettek. A helyi mesterektől tanulhatták meg a mediterrán konyha spanyol klasszikus ételeinek elkészítését, így a katalán krémet, a paellát, a halsalátákat, a torrijást, azaz az édes bundáskenyeret és a borban párolt körtét.

Az egyesület tagjai vállalták, hogy hazatérve Magyarországon népszerűsítik a mediterrán konyhát, a hátrányos helyzetű emberekkel is megismertetik a hazánkban újnak számító ízeket. Főleg azokat, amelyekhez itthon is megvannak az alapanyagok. Pródon és Bodaszőlőn, az ottani egyesületek segítségével már tartottak is bemutatókat és kóstolókat.

A spanyol különleges ételek hallatán Gajdánnét a Cívishír arra kérte, avassa be az olvasókat, hogy milyen ételekkel kínálták a pródi és bodaszőlői lakosokat. A torrijás, azaz édes bundáskenyér alapja a megszáradt kenyér, amelyet tejben áztatják, kirántják, majd porcukrozzák. Az íze leginkább a fánkéra emlékeztet. A tortilla krumpli és tojás keveréke, és az állaga, ízvilága a slambucra hasonlít. A katalán krém a vaníliapudingot idézi, csak előtte a tejbe narancshéjat kell áztatni, majd ezt kukoricaliszttel sűrítik, gyümölccsel ízesítik, és amikor kihűlt, kristálycukorral kell meghinteni. A cukrot aztán meggyújtják a tetején, ami úgynevezett karamellállaggal vonja be a krémet. Gajdán Antalné elmondta azt is, hogy a gasztronómiai egyesület ebben az évben is megtartja az ételkülönlegességek egész sorát felvonultató bálját, és a vendégek ott is kóstolhatnak spanyol ételeket. Az alkalomra meghívják Spanyolország magyarországi nagykövetét is.