A szakember három családi pincészet borait kóstoltatta, az egyszerű, ám színes italok elmondása szerint az alföldi táj minden szépségét magukba hordozzák. Megemlítette, a 22 magyar borvidék közül korábban a kunsági volt a legkevésbé népszerű, holott kiváló minőségű termést hoz. Megtudtuk azt is, ha 103 ezer hektáros területére szőlőt telepítenének, európai szinten is az egyik legnagyobb borvidéke lehetne. A bemutatott Szentpéteri, Font és Gedeon pincészeteket a szaksajtó is magasztalja, az egyik borászat terméke pedig a Debrecen bora címet is elnyerte rosé kategóriában.