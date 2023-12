– Néprajzkutatóként a tárgyalkotó művészetről akkor tudok hitelesen beszélni, ha magam is valamilyen szinten ezeket elsajátítom – mondta Mátrai-Nagy Andrea arról, hogyan került kapcsolatba a nemezkészítéssel. A Déri Múzeum múzeumi közművelődési szakembere ezúttal nemezművészként mutatkozik be. Az adásban mesél eddigi pályájáról, a nemezművesség eredetéről, jelenkori helyéről és arról is, mikor emelkedik a nemezkészítés művészi szintre.