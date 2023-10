Október közepén készült el Debrecen legújabb falfestménye, így már összesen négy gyönyörű freskóval találhatjuk szembe magunkat, ha a belvárosban járunk, de letérünk a megszokott, forgalmas útvonalakról – emlékeztet közleményében Szilágyi Szilvia, a debrecenliterature.hu szerkesztője.

A kissé eldugott helyszíneken található falfestmények olyan történeteket mutatnak meg, amelyek kevéssé ismertek, ezzel késztetve az érdeklődőket, hogy egyrészt kutakodjanak, másrészt járják be a város azon szegleteit is, amelyeket egyébként nem keresnének fel. Az új turisztikai látványosságok ugyanakkor nemcsak egyszerűen kedvesek a szemnek és dekorálják a várost, de fontos üzenetet is adnak a látogatók számára.

A falfestmények vállalt küldetése, hogy meséljenek el valamit Debrecenről, a város múltjáról, a debreceniek múltjához való viszonyáról és magáról a debreceniségről, a debreceni identitásról is

– magyarázta Puskás István kultúráért felelős alpolgármester.

Forrás: Miskolczi János

A négy attrakciót október 21-e délutánján vezetett sétán bírta szóra Puskás István, Erdei Nóra idegenvezető, valamint Vékony Tamás street art művész, a falfestmények alkotója, a Grafik Trafik munkatársa.

A közel háromórás sétán a résztvevők betekintést nyerhettek az alkotások mögött rejlő helytörténeti érdekességekbe és hallhattak a freskók elkészítésének kulisszatitkairól is.

A program végén arról is volt szó, hogy további falfestmények várhatóak a közeljövőben, de hogy pontosan mikor készül el, mit fog ábrázolni és hol kap helyet az alkotás, még nem tudni, de rengeteg ötlet van a tarsolyban.