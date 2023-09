A Bethlen Gábor Közgazdasági Technikum falfelülete, valamint a Piac utca 28. szám alatti épület Gambrinus köz felőli tűzfala után most a Piac utca 39. szám alatt is látványos alkotás lepheti meg a járókelőket. Az elkészült falfestményt szeptember 12-én, kedden adták át.

Ez már a harmadik falfestmény, mely éke lehet a cívisvárosnak. Az alkotás az egykori debreceni főutca képét idézi. A keddi ünnepségen Puskás István kultúráért felelős alpolgármester hangsúlyozta, hogy minden falfestménynek célja a város múltjának megidézése, történelmének tanítása. Felhívta ugyanakkor a figyelmet arra is, hogy a falfestmények az emlékezésnek is teret biztosítanak, így ez a mostani is.

Puskás István kultúráért felelős alpolgármester

Forrás: Molnár Péter

– Ez emléket állít egyrészt a Rickl család előtt, a dinasztia Debrecen életében hosszú éveken keresztül játszott szerepet, mint kereskedő család és mint a város polgárságának fontos tagja, de szorosan hozzákötődik Szabó Magda is, ilyen módon most ez a falfestmény az írónőről és az ő Debrecenhez való viszonyáról is mesél nekünk – tudatta.