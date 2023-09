Idén két életrajzi film is bekerült a velencei filmfesztivál versenyprogramjába. Bradley Cooper, a Maestro főszereplője és rendezője nem kísérte el Leonard Bernstein életét feldolgozó alkotását Velencébe, Sofia Coppola, a Priscilla rendezője viszont a főszereplői mellett Priscilla Presleyt is magával hozta, nemcsak a bemutatóra, de a film kora délutáni sajtótájékoztatójára is.

A film alapötletét Priscilla Presley Elvis and Me című visszaemlékezése adta. A legendás pár szerelmét ezúttal Priscilla szemszögéből láthatjuk, aki még csak 14 éves volt, amikor megismerkedett a nála tíz évvel idősebb, akkor már ismert és körülrajongott énekessel. Szerelmi történetük sokáig tündérmesének tűnt, a filmből azonban kiderül, hogy bár valóban nagy szerelem volt, kapcsolatuk korántsem volt felhőtlen. A sajtókonferencián a könnyekig meghatódott Priscilla elmondta, hogy különösen a film zárójelenete fogta meg, amihez a rendezőnő meglepő, de nagyon is illő zenét választott aláfestésnek. A Priscillát megformáló Cailee Spaeny és az Elvist megformáló, ausztrál származású, itthon leginkább a Csókfülke és az Eufória című sorozatokból ismert Jacob Elordi azon kevés tengerentúli színész közé tartoztak, akik az itteni rajongók legnagyobb örömére elkísérték filmjüket.

Woody Allennek legalább annyi rajongója van Velencében és világszerte, mint ahányan hallani sem akarnak róla. A veterán amerikai rendező magánélete igencsak megosztja a közvéleményt, a legújabb filmje, a Coup de Chance azonban láthatóan tetszett az itteni közönségnek. A párizsi üzleti elit köreiben kibontakozó szerelmi háromszög, némi krimivel fűszerezve igazi könnyed kikapcsolódást nyújt.

Miközben ezen sorokat írom, éppen amerikai rendező, Richard Linklater tart sajtótájékoztatót, akinek Hit Man című alkotása zárta számomra az előző este sajtóvetítéseit, és azt kell mondjam, ennél tökéletesebb zárást el se tudtam volna képzelni. Az újságcikk inspirálta, valós személyt alapul vevő, ám a történetét igencsak kiszínező alkotás a kiválóan megírt és kivitelezett szórakoztatás mintapéldája. Ilyen zajos sikert még egyetlen film sem aratott az idei fesztiválon, és ebben oroszlánrésze van a főszerepet alakító Glen Powell és Adria Arjona kettősének. A civilben filozófiatanár, másodállásban magát bérgyilkosnak kiadó Powell színészként és társíróként is jegyzi a filmet.

Váró Kata Anna

Velence, 2023. szeptember 5.