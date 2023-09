Volt idő, amikor a munkások élete került az alkotók érdeklődésének középpontjába, manapság inkább a középosztály életébe pillanthatunk be a leggyakrabban, de a felső tízezer hétköznapjai és a gazdagság szülte különcségeik is közkedvelt témának tűnik, gondoljunk csak Ruben Östlund A szomorúság háromszöge című nagysikerű alkotására.

Idén a 80. Mostra Internazionale d’Arte Cinematograficán több film is a gazdagokat vette célkeresztbe. A lengyel származású Roman Polanski visszatérő vendége a fesztivál versenyprogramjának, idén a The Palace című társadalmi szatírájával egy svájci luxusüdülőbe kalauzol bennünket, ahol 2000 szilveszterére és az új évszázad eljövetelére készülődik a tarka vendégsereg. Polanski nemcsak tükröt tart, de egyben emléket is állít az új millennium társadalmi elitjének, akik a viselkedésüket és szokásaikat látva korántsem tűnnek olyan előkelőnek. A kétségtelenül mozgalmas és minden túlzásával együtt vagy éppen ezért szórakoztató alkotás, messze elmarad Polanski életművének fajsúlyosabb darabjaitól, de mint bohózatba rejtett nosztalgikus társadalomkritika, pár mosolyra fakasztó és még több feledhető pillanatot hozott. Talán túlzónak tűnhet nosztalgikus múltidézésnek bélyegezni az új millennium előestéjén játszódó alkotást, de azóta a technika ugrásszerű fejlődésével, a közösségi média megjelenésével hatalmasat változott a világ, a régi pénzes elitet pedig lassan felváltják a fiatalon meggazdagodott tech guruk, Instagram influenszerek, Tik-Tok és YouTube sztárok, illetve bloggerek. Utóbbiak egyre nagyobb számban jelentek meg a világ vezető filmfesztiváljainak vörös szőnyegén is, idén pedig a sztárokban igencsak szűkölködő fesztiválon a szokásosnál is nagyobb figyelem irányul rájuk.

Woody Allen legújabb, szintén a versenybe meghívott filmje, A Coup de Chance / Stroke of Luck a párizsi üzleti elit köreiben játszódik, a műfaját tekintve viszont sokkal inkább szerelmi dráma, némi krimivel elegyítve. A gazdag üzletember fiatal felesége egy nap régi osztálytársába botlik az utcán, ami később végzetes találkozásnak bizonyul. Az amerikai rendező, különösen az utóbbi időben, előszeretettel enged betekintést a gazdagok világába, legyenek azok Amerikában vagy Európa különböző nagyvárosaiban, példázva a kissé elcsépelt mondást, miszerint a pénz nem boldogít.

Váró Kata Anna

Velence, 2023. szeptember 4.