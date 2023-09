Megtartották a debreceni Csokonai Nemzeti Színház évadnyitó társulati ülését szombat délelőtt a teátrumban, így ezúttal azok foglalhattak helyet a nézőtéren, akik a közönség elkápráztatásáért fognak felelni a következő évadban.

Az ünnepélyes hangulatot már önmagában az megadta, hogy – noha a Himnuszt és a Szózatot a hasonló ceremóniákon szokás közösen elénekelni – egy teljes színházi társulat előadásában, kórusban hallani egyedülálló élmény. Ráadásul egy jól ismert helyszín teljesen megújult, impozáns épületében.

Puskás István alpolgármester köszöntőbeszédében felelevenítette, nagyot fordult a világ az elmúlt időszakban a színház körül. Ide sorolta a Csokonai Fórum átadását, a vezetőváltást, miközben a megújult régi épület átadása is megtörtént.

Hamarosan kiderül, mit tud a társulat nyújtani ezen a deszkán, mit képes az épület és az új vezetés kínálni Debrecennek, hogyan lesz része a színház a város életének. A hónapok óta folyó munka mindenben feljogosít bennünket arra, hogy azt gondoljuk, ez egy sikeres együttélés lesz

– mondta Puskás István.

Puskás István, Debrecen alpolgármestere

Forrás: Kiss Annamarie

Az alpolgármester kiemelte, Debrecen önkormányzata a Csokonai Színház fenntartójaként elkötelezett amellett, hogy a lehető legideálisabb körülményeket biztosítsa a színház működtetéséhez és a derűs alkotómunkához a társulat számára.

Előrevetítette, dolgoznak azon, hogy egy régi hiányt is pótoljanak; az elkövetkező időszakban a Színészház rendbetételét.

Változások egy építkező korszak után

Mátyássy Szabolcs, a Csokonai Nemzeti Színház igazgatója beszéde kezdetén köszönetet mondott Gemza Péter korábbi igazgatónak, hiszen neki köszönhető a színház megújulása.

Elárulta, a két épület felújítása és megépítése húszmilliárd forintot emésztett fel, ami országosan is egyedülálló. Emellett az önkormányzat 51 fővel megemelte a dolgozói státuszt is. Mint mondta, ez hűen tükrözi, mennyire komolyan veszi a város a színház szerepét. Azonban felelősséggel is jár, amihez fel kell nőni, ezért marketing- és arculatváltást, valamint a bérletrendszer megújítását is elvégezték.

Mátyássy Szabolcs, a Csokonai Színház igazgatója

Forrás: Kiss Annamarie

Kihangsúlyozta, fontos feladatának tartja, hogy kiszámítható létezést biztosítson a társulat számára. Ehhez őszinte, közös kommunikációt ígért, és kért a társulat tagjaitól is.

Elmondta, a megújulás részeként három tagozattal fog működni a színház:

– A próza megerősítése mellett egy komoly, újragondolt operatagozat megálmodását is kitűztük magunk elé, valamint megalakult a tánctagozat is – fejtette ki Mátyássy Szabolcs.