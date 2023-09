A Puccini-darab karnagya megtiszteltetésnek nevezte, hogy felavathatja az újjászületett debreceni színházat. – A legtöbb, amit várhatunk, hogy ez egy olyan Bohémélet lesz, amit a partitúra csak adhat – fűzte hozzá. Felidézte, hogy először 2002-ben dirigálta a darabot az Operaházban, ésazóta több mint százszor vezényelte már, és ezen tapasztalatait megszűrve közelít most a darabhoz. Elmondta, hogy ígéretes és ihletett előadás várható, melyben a szakmai új reménységei és a már ismert személyiségei is megmutatkozhatnak. – Nincs és nem lesz rendben a magyar operajátszás és az Operaház sem, ameddig nem lesznek erős vidéki operatagozatok, ezért is örülök, hogy most dolgozhatom is ezen Debrecenben – jegyezte meg. Végül elmondta, hogy Mátyássy Szabolcs személyében olyan igazgató került a színház élére, akinek szakmai koncepciójában az opera kiemelt szerepe egyértelmű.

– Minden feltétel adott hozzá, hogy a városnak egy olyan előadást nyújtsunk, olyan nagyszerű élményt, amit el sem tud képzelni – ezt már Sándor Szabolcs, a Csokonai Nemzeti Színház újonnan kinevezett zenei vezetője mondta. Felidézte, hogy huszonöt évvel ezelőtt óriási lelkesedéssel csöppent bele az operaházi életbe, és most, Debrecenben hasonlóan érzi magát.

"Áthangolt" értelmezéssel

Amikor Puccini korának egyik legnagyobb bestselleréhez, Henry Murger Jelenetek a Bohémvilágból című könyvéhez nyúlt, nyilvánvaló volt, hogy a történet inspirálta opera sikere nem marad el a könyvé mögött. Nem egészen így történt. A regényről ma már kevesen tudnak, Puccini műve azonban mindörökre bevonult a halhatatlanok közé. Népszerűségének oka talán abban a zeneszerzői attitűdben van, ahogyan az alaptörténethez viszonyul: a Bohémélet hősei szegények, nyomorognak és éheznek, a hideg elől menedéket nyújtó albérletük díját sem tudják kifizetni. Ezek alapján nyomasztó hangzásvilágot, depresszív dallamokat várnánk az operától, de nem ezt kapjuk.

Puccini operájának hősei a fiatalság költői lelkületével festik át ezt a komor képet élhetővé, szerethetővé, mert minden nélkülözésük ellenére szeretnek élni. Éppen emiatt lesz olyan megrendítő-erejű a valósággal való szembenézésük: a halál kíméletlen jelenléte kijózanító brutalitással rántja földre ezt az életet csak bohókás játéknak tekintő lebegést.

Szikora János rendezőt annak idején legendás tanárai – Békés András, Petrovics Emil és Nádasdy Kálmán – épp a Bohéméleten keresztül vezették be az opera világába. Ezért jelképesnek érzi, hogy ezt a zeneművet éppen most, a debreceni Csokonai Nemzeti Színház megújult épületében rendezheti meg –olvasható a darab ismertetőjében.