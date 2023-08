Mátyássy Szabolcs, a Csokonai Nemzeti Színház – Debrecen új igazgatója köszöntőjében arról beszélt, hogy az új vezetőség legfőbb célja a többtagozatos, négy játszóhelyes, szabadtéri színpaddal rendelkező intézményt a hazai, régiós és nemzetközi kulturális térképen is kiemelt helyre emelni, a helyi hagyományok tiszteletben tartásával, de az újítás szellemében. – A prózai, tánc- és operatagozat együttes jelenléte nélkülözhetetlen egy nemzeti besorolású teátrum esetében, így – lépcsőzetes építkezéssel – elengedhetetlen a három tagozat létrehozása rögtön a szeptemberi indulást követően – mondta el. Szót ejtett arról is, hogy a pályázatírás megkezdése előtt kérte fel Szabó K. Istvánt, hogy művészeti vezetőként csatlakozzon hozzá, mivel az a színházi esztétika, amelyet a rendező munkáiban képvisel, közel áll ahhoz, amelyet Debrecenben szeretne megvalósítani. Hangsúlyozta, hogy csak olyat ígértek a pályázatukban, amit be tudnak tartani, megfogalmaztak nagy vállalásokat is, de ezeket meg is fogják tudni valósítani.