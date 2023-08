A polgármesteri hivatal közleménye szerint Mazsu János, a Debreceni Értéktár Bizottság elnöke a megnyitón úgy fogalmazott,

a kiállítástól két világ kommunikációját remélik.

– Egyik oldalon a debreceni kultúra egyik legjelentősebb pilléreként a Csokonai Színház által képviselt, és itt, a tárgyakon keresztül bemutatandó értékeket, teljesítményeket, mindazt, amit a Csokonai Színház letett Debrecen közönsége elé. A másik oldalon pedig Debrecen hagyományos értékrendje, a debreceni műveltség áll, amely három forrásból táplálkozik. Az egyik a régi paraszti, tárgyi műveltség, a másik az iskolakultúra, amely a reformáció nyomán bontakozott ki Debrecenben, és az a fajta modernizáció, amely a 19. század végétől sodorja egyre jobban magával Debrecent – mutatott rá. Hangsúlyozta, a Debreceni Értéktár rendkívül gazdag tékája mindannak, amit a debreceni műveltség érlelt és felhalmozott évszázadok alatt.

Forrás: polgármesteri hivatal

Antal Zsolt, a Színház- és Filmművészeti Egyetem oktatásfejlesztési és tudományos rektorhelyettese elmondta, hogy Vidnyánszky Attilának köszönhetően minden újonnan felvett diák az első hetét Debrecenben tölti.

Nagyon példaértékű ez az együttműködés, ami a város és az egyetem között zajlik, hiszen az itt tanuló homo ludens, vagyis játszó emberek és a város, mint homo sapiens találkozása ezen a különleges helyszínen feltöltődést jelent az egyetemi közösség számára. A helyszín pedig jól jelképezi a közélet valamint a kultúra együttműködését, amit az elmúlt évtizedben Magyarország tanúsított, és ebben Debrecennek kiemelt szerepe van

– húzta alá.

Visszatérő vendég a színház

Egy hónap múlva, szeptember 16-án nyitja meg kapuit a felújított Csokonai Nemzeti Színház

– jelentette be Puskás István alpolgármester. Mint mondta, Debrecen városa a magyar kultúra fellegvára és büszkesége. Megjegyezte, a teátrumot a 18. században közadakozásból kezdte el építeni a város, így az igazi emblémája a cívis mentalitásnak és szellemiségnek. Felidézte, két évvel ezelőtt indult el az a kezdeményezés, hogy a város gazdagodjon egy olyan kiállítótérrel, amely dedikáltan a közösségünk identitásának a különböző elemeit mutatja be. Egy olyan hibrid tér, amely igyekszik egyre közelebb kerülni a város polgáraihoz, hogy egyre többen találkozzanak azzal, hogy mit is jelent a debreceniség.

Forrás: polgármesteri hivatal

Puskás István megemlítette, hogy a színház nem először szerepel a galériában, hiszen néhány hónappal ezelőtt Tréfás György emlékére rendeztek tárlatot. Hozzátette, idén ünnepeljük Csokonai születésének 250. évfordulóját, amely apropóján ősszel számos izgalmas program vár ránk.

A városunk az ország legerősebb lokális identitással rendelkező közössége. Ez kifelé nyakasságnak tűnik, de ez egy erős kohézió, amely a város lakosait összefűzi egy közösséggé

– jelentette ki. Mint mondta, a most nyíló kiállítás felvezetője annak az ünnepi hangolódásnak, amely a szeptember 16-i színház átadásához vezet minket. – A dátum nagyon szimbolikus, az Európai Kulturális Örökség Napja, amikor európaiság, lokalitás és nemzeti kultúra fog találkozni – zárta gondolatait.

Mátyássy Szabolcs, a Csokonai Nemzeti Színház igazgatója a kiállításról szólt, amely a színház elmúlt 50 évének különböző ikonikus ruhadarabjait, jelmezeit mutatja be. – Az egy külön öröm, hogy a kiállítás egy úgynevezett – színházi nyelven ezt úgy hívjuk, hogy – talált teremben, tehát nem egy hagyományos térben, hanem itt az Új Városháza földszintjén valósul meg, mert miközben beszélgetünk egészen felemelő és csodálatos dolgokról, jönnek-mennek az emberek, és intézik az ügyeiket, de ez nagyon szépen megfér egymás mellett – mondta.

Forrás: polgármesteri hivatal

A teátrum vezetője végezetül bejelentette, hogy

a honlapjukon meghirdetett szavazás eredménye szerint a Csokonai Fórumban a Latinovits, illetve a Kóti terem mellett lévő Orfeumot Simor Ottóról nevezték el.

A kiállítás szeptember 16-áig tekinthető meg az Új Városháza nyitvatartási idejében.