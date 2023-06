Kránicz Richárd olvasóink díjazottja

A díjak sorában, a Hajdú-bihari Napló és a Hajdú Online sok évtizedes hagyományát folytatva, az Év színésze elismerést is átadta Vass Kata főszerkesztő. A lap és a portál olvasói ezúttal Kránicz Richárdra adták le a legtöbb voksot. A díjazottat az átalakulás, sőt az örök gyerek lét vonzotta a színpadra. Kaposvári tanulmányait a Csokonai Színház gyakornokaként fejezte be, majd 2017-től a társulat tagjává vált. Az elmúlt hat évben számos alkalommal volt lehetősége elmerülni a játék nyitotta új és mégújabb dimenziókban. Bádogemberként zörögte be magát a nézők szívébe az Óz, a csodák csodájában; az utolsó vérig küzdött szerzetesként a Makbettben; szerethető, humoros lovászfiúként tette lóvá a gőgös arisztokráciát operettdalokat énekelve a Mágnás Miskában, valamint bluest, rockot, metált elegyítő koncertszínházi előadásban mesélte el a fiataloknak a Toldi-történetet. A zene élete fontos része, 2014 óta frontembere a Dream of Insomnia nevű progresszív metál formációnak.