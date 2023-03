Mint minden évben, idén is szabadon engedik az átteleltetett gólyákat a Hortobágyi Madárparkban március 15-én. Ezúttal egy rétisas, valamint további ragadozó madarak is visszanyerik szabadságukat, és tekintettel a nemzeti ünnepre, a látogatók részére színes, hagyományőrző programokkal is készülnek a Hortobágyi Madárparkban. A dél körüli madárelengedés után lesz tüzérségi bemutató és előadás a Bihar és Sárrét Hagyományőrző Csoporttal, Lukács Sándor vezetésével; továbbá solymászbemutató, a Madársuli madaraival ismerkedés Imre István előadásában. A nap pedig látványetetéssel zárul a vendégek bevonásával a Nagyröpdében. Továbbá egész nap népi gyermekjátékokkal várja a kicsiket a Pásztortűz Hagyományéltető Egyesület, valamint a Debreceni Állatkert jóvoltából egzotikus állatbemutató lesz a Madárkórház épületében.

HBN