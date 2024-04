Egyre több helyen találkozhatunk napjainkban egy Hajdú-Bihar vármegyéből is észlelhető üstökös képével. Többek között erről az égitestről és az április 8-i teljes napfogyatkozásról beszélgettünk Forgács Attila fizikussal, amatőr csillagásszal, a hajdúböszörményi Terminus Ismeretterjesztő Egyesület tagjával.

A most látható üstököst úgy hívják, hogy 12P/Pons-Brooks, nevét egy francia és egy amerikai csillagászról kapta, akik a tizenkilencedik században fedezték fel. Általában két-három évente alakul úgy, hogy van egy olyan üstökös, amit szabad szemmel is lehet észlelni. Ha ezt esetleg mégsem látnánk, egy kis binokulárissal, azaz kétszemes vadásztávcsővel tanácsos keresni az égbolton egészen április közepéig, napnyugta után

– ismertette Forgács Attila, majd részletesen kifejtette, mikor ajánlatos az égre tekinteni. – A polgári szürkület azt jelenti, hogy a Nap már lement, de még tudunk olvasni lámpa nélkül. Ezt követi a navigációs szürkület, amikor a fényesebb csillagok már látszanak, és még láthatóak a tereptárgyak. Utána jön a csillagászati szürkület, ez így az óraátállítást követően megközelítőleg este fél kilencre esik. Ilyenkor van megfelelően sötét ahhoz, hogy megjelenjen az üstökös – tájékoztatott az amatőr csillagász. Hozzátette, rengeteget számít, hogy sötét, fényszennyezéstől mentes környezetből figyeljük, az az ideális, ha kimegyünk a városból és nyugatra tekintünk. Megjegyezte, a siker azonban így sem garantált, hiszen az időjárás szeszélyessége keresztbe tehet, és nehéz megmondani órákkal előre, hogy felhős lesz-e az ég. – Ha azonban az idő kegyes, egy kis távcsővel, de akár egy fényképezőgép teleobjektívjén keresztül is láthatjuk az üstököst. Sok mindent azért ne várjunk, mert csalódás lesz. Míg a csillagok pontszerűnek tűnnek, az üstökösnél egy kis szétkent maszat fog látszódni, nagyon hosszú csóvára ne számítsunk, bár ez is helyzetfüggő. Az üstökösre azt is szokták mondani, hogy piszkos hólabda, amibe jég van bezárva, és ez száguld a Nap felé. Ahogy halad, egyre nagyobb a sebessége, amitől felmelegszik, és mint egy vulkánból, kitörnek a benne lévő anyagok, ettől lesz csóvája. Ha éppen sok anyagot dobott ki magából, akkor olyankor sokkal fényesebb – ismertette Forgács Attila.

Forgács Attila amatőr csillagász a Haon podcaststúdiójában

Honnan jön a 12P/Pons-Brooks?

– 30 csillagászati egység a pályájának a mérete, 1 csillagászati egységnek számít a Nap és a Föld távolsága. Különböző kisbolygóövezetek vannak a Naprendszerben, mint például a Kuiper-öv vagy az Oort-felhő. Utóbbi 100 csillagászati egységre van, ezért valószínűbb, hogy a Kuiper-övből érkezik. Ott rengeteg törmelék és kőzet található, amiket ha egy bolygó vagy bármilyen gravitációs hatás kimozdít, képesek kiszakadni a pályájukból, elindulnak a Nap felé, és beállnak egy újabb pályára. Ez az üstökös úgy 71 év múlva tér majd vissza – mondta az amatőr csillagász. Hozzáfűzte, hasonló a szintén vissza-visszatérő Halley-üstököshöz, ami az egyetlen, ami szabad szemmel is biztosan látható, ezért nagy sztárnak számít. Mint megtudtuk,

ezek az égitestek minél többször térnek vissza, annál több anyagot veszítenek, és egy idő után elkopnak, a hullócsillagok pedig abból a porból keletkeznek, amit ilyenkor kidobnak magukból.

Az üstökösök időről időre visszatérnek

Forgács Attila arról is beszélt, hogy mióta az ember ír, azóta készülnek feljegyzések üstökös-észlelésekről, hiszen mint fogalmazott, nagyon mások, mint bármi körülöttük: hirtelen jelennek meg, magjuk van, csóvájuk van és mozognak, nagyon misztikusak. Megjegyezte, a mohácsi csatánál is volt fent egy az égen, mégpedig a Halley-üstökös.

A mozgásukról elmondta, hogy amikor kimegyünk a szabad ég alá, a Holdat se látjuk mozogni, aztán az tűnik fel egyik óráról a másikra, hogy egy viszonyítási ponthoz képest máshol találjuk, így haladnak az üstökösök is.

Április 10-én lesz egy nagyon szép égi esemény, ahol a 12P/Pons-Brooks is főszerepet kap. Egymás mellett lesz a fiatal holdsarló, a Jupiter és az üstökös, de aznap a korán kelők a Marsot és a Szaturnuszt is láthatják egymás mellett reggel 6 óra előtt

– vetítette előre, majd felhívta rá a figyelmet, hogy azért nagyon szerencsés az ilyen felállás, mert ha már megvan a Jupiter, akkor onnantól könnyű lesz betájolni az üstököst is.

Honnan tudhatjuk, hol vannak a bolygók?

– Az égtájak segítenek ebben. Alighanem mindenki tudja, hogy a Nap nyugaton nyugszik és keleten kel, de ezt érdemes tudatosítani, én is jártam már úgy, hogy a lemenő Napnál iránytűt kerestem. Emellett vannak olyan csillagképek, amik cirkumpolárisak, azaz mindig az égen vannak, közülük a Göncölszekér a legismertebb, ezeket is érdemes elkezdeni megismerni. A bolygókban pedig az a jó, hogy azok szintén nem rohangálnak össze-vissza. Bolyonganak ugyan, de nem gyorsak, ha a Jupitert most megtaláljuk, megtaláljuk egy hét múlva is. Észben lehet tartani, mikor mi van fent az égen. A Jupiter most közelít a Naphoz, pár hét, és el fog tűnni, mert átkerül a hajnali égboltra – magyarázta Forgács Attila.