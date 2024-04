Igazán különleges madárészlelésről kaptunk fotót a hétvégén:

olvasónknak egy szinte teljesen fehér fejű feketerigót sikerült megörökítenie valahol Debrecenben.

Az állat egy ereszcsatornán pihent, amikor lefényképezték a napsütéses időben. Az is jól látszik a képen, hogy nem csak a feje világos, törzsének felső részén is van több kisebb fehér pötty.

Fehér fejű feketerigót láttak Debrecenben

Forrás: olvasói fotó

Olvasónk arra is felhívta a figyelmet, hogy a madár szinte teljesen ugyanolyan, mint az az egyed, amelynek a híre még 2019 nyarán járta be az internetet. Azt a rigót Pátyon fotózták le, és mint az akkori észlelésről író Természetismeret magazin képein is látszik, tényleg nagyon hasonlít a két állat, viszont közelebbről megnézve több apró különbség is megfigyelhető a foltok eloszlásában.

És hogy miért lehet fehér most észlelt feketerigó feje? A Vekeri-tónál a hét elején felvett hófehér szarvashoz hasonlóan pigmenthiányos, azaz szaknyelven leucisztikus példányról van szó a jelek szerint. Ahogy arra a magazin a pátyi madár kapcsán rámutatott, ilyen esetben a bőr nem termel pigmentanyagot, de a lágyabb szövetek termelhetnek.

„Számos állatfajnál, például a feketerigóknál is gyakran előfordulnak leucisztikus egyedek, de például egy gímszarvas esetében szinte biztos, hogy nem fogunk hasonlót látni” – mondta a Haonnak még a szarvassal összefüggésben Váradi Zoltán, a debreceni Természettár vezetője.